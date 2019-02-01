في الثواني الأخيرة من الميركاتو.. كريستال بالاس ينجح في التعاقد مع باتشواي

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

ميتشي باتشواي - بلجيكا - أيسلندا

دقائق قليلة فقط كانت متبقية على غلق سوق الانتقالات الشتوية، وكريستال بالاس نجح في إتمام صفقته الأهم بيناير قبل نهاية الميركاتو.

كريستال بالاس أعلن تعاقده مع البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الدقائق الأخيرة من السوق الذي أُغلق منتصف ليل الجمعة.

شبكة سكاي سبورتس كشفت عن أن النسور أودعوا اسم اللاعب في نظام الانتقالات الإلكتروني قبل الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي، قبل أن يعلن عن الصفقة بعد منتصف الليل.

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وأوضحت الشبكة أن تشيلسي رفض انتقال باتشواي إلى صفوف توتنام، رغبة منه في عدم منح جاره اللندني أحد لاعبيه في ظل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى بينهم.

ولذلك كان الخيار صوب ناد لندني آخر هو كريستال بالاس، بعد فشل إتمام صفقة موناكو مطلع الشهر الجاري.

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