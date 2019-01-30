عصام عبد الفتاح: تطبيق حكم الفيديو يتوقف على تنفيذ الشركة الراعية لوعدها.. وقد نبدأ الموسم المقبل

رد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ورئيس لجنة الحكام على استفسار الأهلي بشأن التأخر في تطبيق تقنية حكم الفيديو في مباريات الدوري الممتاز.

وأرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد كرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» حتى الآن. ( اقرأ بيان الأهلي )

وشرح عبد الفتاح عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "مصر قدمت طلبا للاتحاد الدولي بتطبيق الـVAR، ودولتان فقط من إفريقيا قدما هذا الطلب هما مصر والمغرب".

وتابع "الاتحاد الدولي رد بضرورة خضوع الحكام من البلدين لفترة تدريب مدتها 9 أشهر".

واستدرك "لا توجد أي مشكلة لدينا الآن من الناحية النظرية بالنسبة للحكام، ويتبقى لنا أن يقوم الحكام بتجارب عملية ثم يأتي الدور على المرحلة الأخيرة وهي التطبيق".

وأوضح "الاتحاد الدولي يراقب كل مرحلة، وهو من يقيم ويعطي الضوء الأخضر للعبور للمرحلة التالية".

ثم أضاف "ما نحتاجه الآن هو الأجهزة التي وعدت الشركة الراعية للاتحاد المصري بتحمل تكاليفها".

وكشف رئيس لجنة الحكام إلى أن تكلفة النظام الواحد ستكون 140 ألف دولار، ويحتاج تطبيق التقنية في مصر 3 أنظمة على الأقل.











































































































































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