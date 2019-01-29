جوارديولا: أربعة أندية فقط هاجمتنا هذا الموسم

أثنى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على خصمه القادم نيوكاسل يونايتد قبل مواجهة الفريقين فيما سخر من لجوء خصومه للدفاع أمامه باستثناءات معدودة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

واستثنى جوارديولا أربعة أندية فقط هي التي هاجمت مانشستر سيتي في مباراة بينهم هذا الموسم فقال "ليفربول، توتنام، تشيلسي، وإيفرتون. لا يمكنني أن أتذكر غيرهم هاجم فريقنا هذا الموسم".

وتطرق للحديث عن نيوكاسل خصمه القادم وقال "أنهم يدافعون بشكل جيد، لكن لدي حدس أننا سنهاجم بشكل أفضل ولن نعرض نفسنا لكراتهم الثابتة بشكل كبير"

وأردف "في آخر 15 دقيقة من كل مباراة لعبناها أمامهم في سان جيمس بارك حينما يتأخرون بالنتيجة يغيرون طريقة لعبهم لتصبح هجومية بشكل أكبر"

وأتم "يجب علينا أن ندافع بشكل أفضل في المواقف التي أظهرنا بها قصور فيما مضى".

سيتي نجح في هزيمة ليفربول وإيفرتون من الفرق التي ذكرها جوارديولا، فيما سقط أمام تشيلسي وتعادل مع توتنام.

مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء أملا في تقليص الفارق مع ليفربول لنقطة واحدة وتعثر الحُمر في لقاء ليستر مساء الأربعاء.