عامر حسين لمسؤولي لأهلي: من الصعب تأجيل مباراة حرس الحدود.. أنتم قادرون على حل المشكلة

ألقى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالكرة في ملعب الأهلي بشأن تعارض موعد مباراته ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز مع سفره إلى تنزانيا.

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "خطوط الطيران المتاحة للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن تجبر فريق الأهلي على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدوري". ( اقرأ البيان )

ورد عامر حسين عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "لم يصلني أي خطاب رسمي من الأهلي بشأن مباراة حرس الحدود، ولكن من الصعب تأجيل أي مباراة للأهلي".

واستدرك "تأجيل أي مباراة في هذا الوقت صعب".

وتابع رئيس لجنة المسابقات "هذه مشكلة الأهلي وقادر على حلها إن شاء الله".

ثم أتم "لا يمكن تقديم المباراة أو تأجيلها لأن الأهلي سيلعب يوم 5 فبراير ضد إنبي، ثم يوم 8 فبراير مع حرس الحدود، ويوم 12 فبراير مع سيمبا في تنزانيا".

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