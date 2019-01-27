بالفيديو – بعد 30 عاما من المعجزة.. ويمبلدون يحقق مفاجأة جديدة ويطيح بـ وست هام من كأس الاتحاد

حقق ويمبلدون فريق القسم الثالث مفاجأة مدوية، وأطاح بـ وست هام يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن هزمه 4-2 في ملعب ذا تشيري ريد ريكوردز، بدور الـ 32.

وست هام تلقى 4 أهداف في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق من القسم الثالث للمرة الأولى منذ هزيمته 0-4 أمام لوتون تاون في يناير 1936.

ويمبلدون صعق ضيفه وست هام بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق كويسي أبياه.

قبل أن يضيف زميله سكوت واجستاف الهدف الثاني في الدقيقة 41.

مع بداية الشوط الثاني، لم يستغرق واجستاف ثوانٍ وأضاف الهدف الثالث لـ ويمبلدون، مسجلا ثنائيته الأولى في مسيرته الاحترافية.

البديل الإسباني لوكاس بيريز أعاد وست هام في المباراة بالدقيقة 57، قبل أن يقلّص زميله فيليبي أندرسون الفارق إلى هدف واحد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 71.

إلا أن توبي سيبيك قتل المباراة بهدف رابع لـ ويمبلدون في الدقيقة 88، معلنا تأهله إلى ثمن النهائي.

ويمبلدون يمتلك ذكرى رائعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ ظفر باللقب عام 1988 على حساب ليفربول في مباراة نهائية شهيرة تعد واحدة من أشهر المفاجآت في تاريخ المسابقة.

حينها تمت تكنية الفريق بـ “Crazy Gang”، بسبب سلوك الشغب والانفلات الذي سيطر على لاعبيه، وعلى رأسهم فيني جونز.

اقرأ أيضا:

شوبير: تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

عبد العال لـ في الجول: حسام حسن يضع الضغط على لاعبيه.. مواجهة بيراميدز أصعب برحيله

كرة يد - مصر ثامن العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا

بالفيديو – النجم يخطف الرجاء في المغرب ويضع قدما بنصف النهائي كأس زايد

ماذا فعل دياز ضد جروس وأجيري وثنائي الأهلي السابق.. سجل خارق