بالفيديو - هدفان وطردان ومشاجرة ورقم خارق لـ ساؤول في انتصار أتليتكو على جاره خيتافي

قلّص أتليتكو مدريد الفارق مؤقتا مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني إلى نقطتين، بفوزه –الاعتيادي- على خيتافي بهدفين دون رد، في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 21 من المسابقة.

إدارة أتليتكو كرّمت لاعبها –المصاب- كوكي ريسوريثيون قبل انطلاق المباراة، بسبب وصوله إلى 400 مباراة بقميص الفريق الأول للنادي.

الفوز النظيف دون تلقي أهداف، عزز عدة أرقام مميزة لـ أتليتكو مدريد إجمالا، وأمام خيتافي خصوصا.

الروخيبلانكوس حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة من أصل 30 في الدوري الإسباني أقيمت على ملعبه واندا متروبوليتانو منذ افتتاحه مطلع الموسم الماضي.

كما وصل أتليتكو إلى 18 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني، ليعادل أفضل سلسلة في تاريخه والتي تحققت موسم 1990\1991.

وواصل أتليتكو سطوته على جاره المدريدي خيتافي، إذ خرج بشباك نظيفة أمام الفريق الأزرق للمباراة رقم 15 على التوالي، فهدف خيتافي الأخير بشباك أتليتكو يرجع لتاريخ 6 نوفمبر 2011 عندما سجل دييجو كاسترو من علامة الجزاء، أي أنهم لعبوا 22 ساعة و38 دقيقة أمام أتليتكو دون أن ينجح هجومهم في التسجيل.

إجمالي أهداف أتليتكو أمام خيتافي في آخر 15 مباراة، هو 30، مقابل 0 لـ خيتافي.

بالدخول إلى تفاصيل المباراة، نجد أن أتليتكو تقدّم بالهدف الأول عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 27 بعد تمريرة ماكرة من الغاني توماس بارتي.

الهدف هو العاشر لـ جريزمان في الدوري هذا الموسم، والأول بعد السيطرة على الكرة، إذ سجّل كل أهدافه السابقة من لمسة واحدة.

كما وصل أتليتكو إلى 700 هدفا تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني في ظرف 410 مباراة، والمصادفة أن الفرنسي مُسجل الهدف هو هداف حقبة سيميوني بـ 126 هدفا، متفوقا على دييجو كوستا صاحب الـ 67 هدفا.

هدف أتليتكو الثاني سُجل في الدقيقة 37 عن طريق ساؤول نيجيز بعد تسديدة لزميله نيكولا كالينيتش تصدى لها الحارس دافيد سوريا، قبل أن يفشل في إبعاد المتابعة.

الهدف هو الأول لـ ساؤول في دوري الموسم الحالي، وفوز أتليتكو بالمباراة يدعّم رقما خارقا للاعب الوسط الأعسر الذي لم يخسر على الإطلاق عندما يسجل.

هذا الرقم ينطبق على مبارياته مع أتليتكو، وأتليتكو (ب)، ومنتخب إسبانيا الأول، والفئات العمرية المختلفة لمنتخب إسبانيا. سجّل 45 مرة، فاز 40، وتعادل 5 مرات.

في نهاية المباراة دخل لاعبو خيتافي لسجلات المباراة بطريقة عكسية.

المدافع دجيني داكونام تحصّل على بطاقته الصفراء الثانية في الدقيقة 88 وودّع الملعب مطرودا.

الحكم إناثيو إجليسياس فيانويبا عاد وأشهر بطاقته الحمراء الأخرى في الدقيقة 90 بوجه لياندرو كابريرا لاعب خيتافي.

ومع صافرة الحكم النهائية، انخرط ساؤول لاعب أتليتكو وخايمي ماتا لاعب خيتافي في مشاحنة استدعت تدخُل أفراد الفريقين ودخول دييجو سيميوني لأرض الملعب حتى يجنّب لاعبه أي عقوبات إدارية.

أتليتكو رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة صاحب المباراة الأقل. فيما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز السادس.

اقرأ أيضا:

ماذا فعل دياز ضد جروس وأجيري وثنائي الأهلي السابق.. سجل خارق

خطاب رسمي – الإسماعيلي يطلب دعم اتحاد الكرة ضد قرارات الكاف

كوليبالي لـ في الجول: مفاوضات الشرطة العراقي تعطلت.. اقترب من الفتح السعودي

بيان رسمي – الزمالك يعلن دفعه مستحقات موندومو.. ومناشدة للدولة

لاسارتي يجتمع بصالح جمعة