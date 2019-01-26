قبل انتقاله بشكل رسمي.. جماهير أتليتكو تهتف ضد موراتا

اقترب للغاية من إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى أتليتكو مدريد، ولكن جماهير الفريق الإسباني لم تنتظر الإعلان الرسمي لتصب غضبها على الصفقة. هنا نتحدث عن صفقة ألفارو موراتا.

موراتا مهاجم تشيلسي أصبح على أعتاب الانتقال إلى أتليتكو مدريد وذلك بعدما أتم النادي الإنجليزي تعاقده مع جونزالو إيجوايين.

جماهير أتليتكو مدريد عبرت بشدة عن غضبها من الصفقة وذلك خلال لقاء فريقها أمام خيتافي اليوم السبت في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

صحيفة AS الإسبانية كشفت "جماهير أتليتكو هتفت ضد موراتا خلال مواجهة خيتافي".

وأوضحت "هتافات الجماهير جاءت "موراتا أقل.. بورخا جارسيس أكثر".

بورخا جارسيس، مهاجم أتليتكو مدريد الشاب صاحب الـ 19 عاما شارك مرة وحيدة مع الفريق الأول هذا الموسم ونجح في التسجيل.

مع أتليتكو مدريد B شارك جارسيس في 14 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

جماهير أتليتكو مدريد تطلب من دييجو سيميوني إعطاء فرصة أكبر لـ جارسيس بدلا من التعاقد مع موراتا، وفقا لصحيفة أس.

وشارك موراتا في 24 مباراة بالموسم الحالي مع تشيلسي وسجل 9 أهداف.

وارتدى موراتا من قبل قميص ريال مدريد ولعب مع الفريق الملكي 95 مباراة ونجح في تسجيل 31 هدفا وصناعة 12.

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