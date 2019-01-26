صحفي بي بي سي: أرسنال تقدم بعرض لضم بيريسيتش واللاعب يرحب

قال ديفيد أورنستين صحفي بي بي سي والمقرب من نادي أرسنال، إن النادي اللندني قد تقدم بعرض لضم إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان أرسنال

وكتب أورنستين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أرسنال تقدم بعرض لضم بيريسيتش، النادي يرغب في استعارة اللاعب مع بند بإمكانية الشراء بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني".

وواصل "صاحب الـ29 عاما يرغب في الرحيل عن إنتر".

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادما من فولسفبورج في صيف 2019 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بيريسيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وتابع "يلائم ذلك خطة الفريق في سوق الانتقالات بضم لاعب وسط يلعب في أكثر من مركز مثل دينيس سواريز الصفقة التي ما تزال محتملة أو كريستوفر نكونكو بالإضافة لجناح".

ويسعى نادي أرسنال لضم لاعب وسط يمكنه اللعب في أكثر من مركز وكان دينيس سواريز لاعب برشلونة هو أبرز الخيارات المتاحة في السوق وحسب تقارير صحفية فقد اقترب النادي اللندني من إبرام الصفقة، كما أن كريستوفر نكوكو لاعب وسط باريس سان جيرمان يعد خيارا احتياطيا.

وأتم "ليس واضحا بعد إن كانت الإصابات تعني أن هناك مدافعا مطلوبا إصابة سكوراتيس ليست سيئة".

اقرأ أيضا:

مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: عرضان لضم اللاعب.. وأزمة قد توقف كل شيء

زيزو لـ في الجول: انضمامي لـ الزمالك تم بكل سهولة.. بيراميدز والأهلي تحدثا معي ولكن

ماذا يضيف زيزو لـ الزمالك؟

جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

يوسف: منصبي لا يسمح بالرد على مؤمن زكريا.. وسنتمهل في القائمة الإفريقية حتى آخر لحظة

اختبر معلوماتك عن الدوري المصري.. إلى أين رحل هؤلاء؟