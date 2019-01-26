أنباء سيئة لـ توتنام.. سون: أنا منهك بدنيا

السبت، 26 يناير 2019 - 17:29

كتب : FilGoal

سون هيونج مين كوريا الجنوبية - البحرين

في ظرف 6 أشهر، اضطر سون هيونج مين لتلبية النداء الوطني الكوري 3 مرات في أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية، وبين ذلك توجب عليه خوض عدد متكدس من المباريات مع فريقه توتنام.

كوريا ودعت كأس آسيا 2019 من مرحلة ربع النهائي بعد الهزيمة المفاجئة 0-1 أمام قطر، وسون لم يستطع إعادة اللقب الغائب عن بلاده منذ 59 عاما.

نبأ العودة مبكرا إلى فريقه توتنام لابد أن يثلج صدر المدرب ماوريسيو بوكيتينو، إلا أن تصريحات اللاعب للصحفيين لا تنبئ بالخير.

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سون صرّح بعد توديع المنافسة: "لم أكن جاهزا بشكل كامل. أنا آسف لتخييب آمال زملائي ومدربي والجماهير".

مضيفا: "لا أود الاستفاضة بهذا الشأن، ولكني لست على ما يرام بدنيًا. لم أنم مؤخرا بشكل كافٍ، توجب علي الاهتمام بنفسي أكثر".

وأتم: "ظننت أنني سأتحسن مع تقدُم البطولة، ولكن هذا لم يحدث".

اللاعب تألق في الصيف الماضي بكأس العالم على أراضي روسيا وسجّل هدفين أحدهما تاريخي بشباك ألمانيا، بدأ الموسم الحالي مع فريقه توتنام قبل أن يغادر مجددا إلى قارته آسيا.

مهاجم هامبورج وليفركوزن السابق تحوّل في شهر أغسطس الماضي إلى إندونيسيا للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، والميدالية الذهبية كانت هدفه المباشر حتى يُعفى من التجنيد الإجباري ويواصل مسيرته الكروية في أوروبا؛ وهو ما تم بنجاح.

بعد ذلك عاد سون لغرب الكرة الأرضية وقدّم عروضا قوية مع توتنام وصلت إلى أوجها مباشرة قبل أن يتوجب عليه المغادرة مجددا.

اللاعب الكوري سجّل 12 هدفا وصنع 9 في 28 مباراة خاضها هذا الموسم قبل أن يسافر إلى الإمارات العربية المتحدة مع كثير من التوقعات بتقديمه بطولة قوية وقيادته النمور للقب الآسيوي.

رغم ذلك، لم يسجل سون أو يصنع في 3 مباريات خاضها مع كوريا في كأس آسيا، واكتفى بالتحصل على ركلة جزاء في مباراة الصين، وبدا منهكا خلال مواجهتي ثمن النهائي وربع النهائي أمام البحرين والإمارات.

بوكيتينو سيكون في أمس الحاجة للاعبه الكوري، إذ يفتقد للثنائي هاري كين وديلي آلي حتى مارس المقبل.

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