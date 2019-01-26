فالفيردي: دي يونج صفقة للمستقبل.. والدوري أولوية عن الكأس

يرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن مسابقة الدوري الإسباني هي الأولوية بالنسبة لفريقه عن مسابقة كأس الملك وذلك في ظل الانتقادات المتزايدة لإراحته ليونيل ميسي في السقوط أمام إشبيلية بهدفين نظيفين.

فالفيردي ظهر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا غدا الأحد في الجولة 21 من الليجا، والمدرب تحدث عن التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس وعن مستقبل لاعبه مالكوم، والتفكير في سوق الانتقالات.

وكل الآتي على لسانه.

"المباراة ضد جيرونا من أكثر المباريات تعقيدا. هي مباراة ديربي وكل ما يرافق مباراة من هذا النوع فإن الفوارق الفنية تختفي والحماس يرتفع".

"جيرونا يمر بفترة جيدة في الليجا والكأس ونحن نعلم صعوبة المباريات على ملعبهم، نعلم أنها ستكون مباراة مُعقدة".

"إقامة المباراة في ميامي كانت لتصبح مشروعا مكتملا لو توافرت الشروط اللازمة والتي في النهاية لم تكتمل. نحن كنا جاهزين للعب في أي مكان. مستقبلا سنرى لو كنا سنلعب في الخارج".

"المدرب هو من يقرر متى يريح لاعبيه فهو الأدرى بحالة اللاعبين وهو من يقرر بهذا الشأن. أنا من قرر إراحة ميسي ضد إشبيليه.. هذا هو القرار الأفضل له وللفريق، أقوم بما هو أفضل لفريقي وللاعبين والنادي. هذا الأمر واضح".

"لم أتحدث مع فرينكي دي يونج قبل توقيعه للبارسا، أنا لا أتحدث مع لاعبي الأندية الأخرى. عندما أتحدث مع المسؤولين عن التعاقدات لا أفرض عليهم التعاقد مع لاعب محدد، هناك نقاشات عديدة تحدث".

"دي يونج هو تعاقد للمستقبل بالنسبة للنادي، ويجب أن يتكيف بسرعة لكن النادي يجب أن يقوم بتعزيز الفريق لدعم الفريق الحالي وطريقة لعبه".

"لا أجد حرجا بالقول أن تحقيق لقب الدوري هو الأولوية بالنسبة لي، لا أقول بأن بطولة الكأس ليست مهمة ولكنها ليست بأولوية الدوري".

"كيفن برينس بواتينج عانى في أول مباراة لأنه لم يتدرب معنا، هو يتعامل باحترافية منذ انتقاله لنا ويعلم بأن مشاركته ستأتي في حال عدم توفر (ليونيل) ميسي و(لويس) سواريز".

"بدائل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر؟ هناك سيرجي روبيرتو وكذلك نيلسون سيميدو يستطيعان المساعدة في هذا المركز".

"ظهير أيسر جديد؟ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضع النادي، جربنا لاعبين في هذا المركز وأيضا شارك لاعبون من الرديف فيه. الآن نحن نملك خمسة مدافعين في الفريق ونحن ننتظر وضعية صامويل أومتيتي".

"الآن نعطي الأولوية لمباراة الغد. يتم الحديث بشكل كبير عن المداورة فقط عندما نخسر، نعم صحيح أننا قمنا بتبديلات في الهجوم ضد إشبيلية لكن خط الوسط كان نفسه. وفي الدفاع فقط لم يتواجد ألبا".

"مالكوم لاعب رائع يملك الكثير من الموهبة، لا أريد رحيله. سيتحسن مع الوقت أمام المرمى، هو يحتاج للمساحات أكثر ليقدم ما يملك".

"نحن ننظر إلى الملاحقين الأكثر قربا لنا والذي حاليا هو أتلتيكو مدريد لكن ريال مدريد (المركز الثالث) لا يمكن استبعاده من المنافسة على اللقب".

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