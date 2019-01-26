جوارديولا: انضمام دي يونج للبارسا؟ من المستحيل منافسة برشلونة وريال مدريد

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه من المستحيل تقريبا منافسة برشلونة وريال مدريد في الصفقات.

تعليقات المدرب الإسباني جاءت بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس بداية من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو، ليظفر باللاعب الشاب بعد منافسة من قبل سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال جوارديولا تعليقا على الصفقة في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ماركا: "لست محبطا بسبب انتقاله لبرشلونة، فمن المستحيل تقريبا منافسة البارسا وريال مدريد بسبب المكانة التي يتمتعان بها وبسبب الدوري الذي يلعبان فيه إضافة إلى أنها ناديين رائعين".

وأضاف "اللاعبون يجب أن يملكوا حرية الاختيار وإن لم ياتوا فهذا لتفضليهم ناد آخر وعليك احترام ذلك والبحث عن بديل آخر".

وعن السياسة التي يجب اتباعها مستقبلا في سوق الانتقالات "عليك أن تكون أسرع وأذكى من الآخرين أو تُراهن على المواهب الصغيرة".

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وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق عن أن دي يونج اختار برشلونة وفضل الانتقال للفريق الكتالوني على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

الموقع الرسمي للبلاوجرانا أوضح أن قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون أخرى كمتغيرات، والتعاقد لمدة 5 سنوات.

ولفت دي يونج صاحب الـ21 عاما الأنظار بعد خوض 65 مباراة مع الفريق الأول لأياكس منذ انضمامه في عام 2016.

وسجل دي يونج عشرة أهداف وصناعة 10 آخرين، ويمتاز دي يونج باللعب في أكثر من مركز.

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