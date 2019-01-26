سولشاير: سانشيز يملك المزيد

على الرغم من تسجيله هدفا في شباك فريقه السابق إلا أن أولي جونار سولشاير مدربه في مانشستر يونايتد يؤمن بأن لاعبه يملك المزيد.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

أليكسيس سانشيز عاد لهز الشباك من جديد وقاد فريقه للانتصار على المدفعجية 3-1 في الدور الرابع من كأس الاتحاد، سولشاير انهال بالمديح على لاعبه.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات صحفية: "لم يبد وأن الهدف الذي سجله كان المرمى فيه خالي بل أنه أنهى الكرة بطريقة رائعة (راوغ الحارس بيتر تشك)".

وأضاف "كل لاعب عندما يحصل على ثقة أكبر كلما قدم أداء أكبر على أرض الملعب وأكبر في التدريبات واكتسب الثقة شيئا فشيئا".

وأوضح "سانشيز كان مصابا من قبل ومن الرائع رؤيته يلعب لـ65 أو 70 دقيقة، بإمكانه التطور وأعتقد أنه يعلم أنه قادر على تقديم المزيد".

وأشاد بأداء فريقه والتطور الذي حدث قائلا: "أعتقد أن الاداء أفضل بشكل كبير عن مواجهة توتنام قبل أسبوعين حين تراجعنا للخلف وأنقذنا ديفيد دي خيا (الحارس)".

سولشاير أردف "سيرخيو روميرو أنقذنا بتصدي رائع أيضا في بداية الشوط الثاني ولكن كبنية فريق كنا أفضل بشكل كبير عن الأسابيع الماضية".

وأتم "لست هنا من أجل الشعور بالحماسة وإنما لتطوير الفريق واللاعبين والمضي قدما نحو المباراة المقبلة".

الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي خسارة تحت قيادة سولشاير الذي تولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه مورينيو. يونايتد انتصر في 8 مباريات متتالية.

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