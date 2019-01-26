فوتبول إيطاليا: يونايتد حاول ضم بنعطية ولكنه فضل الانتقال للدحيل القطري

حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع المغربي الدولي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ولكن الأخير فضل الانتقال لنادي الدحيل القطري.

صحيفة فوتبول إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها محاولة يونايتد ليلة يوم الخميس الماضي التعاقد مع بنعطية من يوفنتوس ولكن اللاعب رفض ذلك.

يوفنتوس لا يمانع انتقال بنعطية بل وأبلغ اللاعب بذلك نظرا لقلة مشاركاته مع الفريق، ولكن صاحب الـ 31 عاما فضل الانتقال للدوري القطري من بوابة نادي الدحيل، وفقا للتقرير الإيطالي.

بنعطية سافر بالفعل إلى قطر تمهيدا لخضوعه لإجراءات الكشف الطبي قبل أن يوقع رسميا على عقود انضمامه للدحيل لمدة 3 مواسم، وفقا لفوتبول إيطاليا.

النادي القطري سيدفع 10 ملايين يورو لـ يوفنتوس، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يُقدر بـ 4.5 مليون يورو في السنة.

عرض يونايتد كان 3.7 مليون يورو في السنة كراتب لـ بنعطية وهو ما رفضه اللاعب ليختار الدوري القطري.

بنعطية انضم لـ يوفنتوس في 2016 على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ، قبل أن ينضم بشكل نهائي للفريق الإيطالي.

ولعب بنعطية 6 مباريات فقط هذا الموسم مع يوفنتوس.

وبشكل عام، شارك بنعطية في 59 مباراة مع يوفنتوس ونجح في تسجيل 5 أهداف وحصد 4 ألقاب مع السيدة العجوز بواقع لقبي دوري ولقبي كأس.

ويحتل الدحيل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري القطري برصيد 36 نقطة خلف المتصدر السد صاحب الـ 38 نقطة.

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