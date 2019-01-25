بالفيديو - يونايتد لا يقهر.. مانشستر الجديد يقصي أرسنال من الكأس

تغيرت الأمور رأسا على عقب بشكل مدهش لم يتوقعه أحد منذ رحيل جوزيه مورينيو. مانشستر يونايتد بات إيقافه غير ممكن، فاز يوم الجمعة باللقاء الثامن على التوالي مع مدربه المؤقت، والضحية من، أرسنال، وأين، في لندن..

عبر فريق الشياطين الحمر إلى الدور ثمن النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على مضيفه أرسنال بنتيجة 3-1 في لقاء مثير نجح فيه رجال المدير الفني الشاب الرائع أولي جونار سولشاير من التغلب على كتيبة المدفعجية.

حقق يونايتد ثامن انتصار على التوالي في ثامن مباراة للمدرب النرويجي. سجل مذهل. وفي المقابل، أرسنال الذي دخل اللقاء منتشيا بالفوز على جاره العنيد تشيلسي في الدوري، سقط في عقر داره.

وينتظر يونايتد قرعة دور الـ32 يوم الاثنين للتعرف على منافسه المقبل في البطولة الأقدم بالعالم.

بداية ساخنة

وجاءت بداية المباراة قوية سريعة مع هجوم من الجانبين وكان مانشستر يونايتد أفضل وحاول مرارا الوصول لمرمى الحارس المخضرم بيتر تشيك.

واستطاع أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال السابق، من التقدم للضيوف في الدقيقة 31 بعد تلقيه تمريرة بينية رائعة انفرد على إثرها بتشيك وراوغه وسدد بإتقان في الشباك.

وواصل يونايتد صحوته عمق جراح أرسنال بهدف ثان سجله جيسي لينجارد في الدقيقة 33 بعد تسديدة أرضية متقنة من مسافة قريبة لتمر الكرة على يسار تشيك.

ولم يستسلم فريق المدفعجية وضغط بضراوة وقلص الفارق مستعيدا الأمل في الفوز بالمباراة. واخترق آرون رامسي دفاع يونايتد من اليسار ومرر كرة عرضية متقنة لم يجد بيير إيمريك أوباميانج صعوبة في تسديدها داخل المرمى في الدقيقة 43.

وكاد أرسنال أن يتعادل في الثواني الأولى من الشوط الثاني لكن الحارس سيرخيو روميرو تصدى ببراعة لضربة رأس رائعة من رامسي.

وزادت أمور أرسنال من سيء إلى أسوأ بعد تعرض المدافع القائد لورين كوسييلني للإصابة وخروجه من الملعب ودخول ماتيو جيندوزي بدلا منه.

وشارك ميسوت أوزيل بدلا من أليكس إيوبي أملا في التغلب على الدفاع القوي ليونايتد الذي شكل خطورة شديدة طوال الشوط الثاني عن طريق الهجمات المرتدة.

وأطلق يونايتد رصاصة الرحمة في الدقيقة 82 بهدف ثالث قضى على أحلام أرسنال سجله أنتوني مارسيال الذي تابع الكرة المرتدة من تشيك إثر تسديدة قوية لبوجبا.

ويلعب الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء. يستضيف أرسنال فريق كارديف سيتي ويواجه يونايتد في ملعبه نادي بيرنلي.

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