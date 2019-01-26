إيمري: اشتباه بإصابة كوسيلني بكسر في الفك.. سعيد وحزين مما حدث ضد يونايتد

كشف أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال نقل لوران كوسيلني للمستشفى بعد إصابته القوية أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد قهر أرسنال على ملعبه ليهزمه بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس إنجلترا. (طالع التفاصيل)

كوسيلني سقط أرضا بعد كرة مشتركة مع روميلو لوكاكو قبل أن تسقط قدم الأخير على وجه مدافع أرسنال.

وقال إيمري: "كوسيلني نُقل للمستشفى لإجراء فحوصات دقيقة. على ما يبدو فأنه يعاني من كسر في الفك".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أما إصابة سوكراتس فتبدو في الكاحل ولكن لا أعتقد أنها خطيرة".

ماذا عن الخسارة أمام يونايتد؟ يتحدث إيمري قائلا: "أنا سعيد لأنني أعتقد أننا عملنا بشكل جيد في المباراة ولكن على جانب آخر أنا حزين بسبب الإصابات".

وأوضح "الإصابات لم تساعدنا على الإطلاق أمام يونايتد عندما كانت النتيجة تشير لتقدمهم 2-1. لم تساعدنا وتسببت في انخفاض إيقاع اللعب تماما".

وأكمل حديثه قائلا: "يونايتد سبب لنا مشاكل عديدة. كان علينا المخاطرة وأثناء ذلك نجحوا في تسجيل الهدف الثالث".

وأتم "لازلنا بحاجة للتطور. سنواصل العمل".

وودع أرسنال بطولة كأس الإتحاد بعد الخسارة أمام يونايتد على ملعبه، وكذلك ودع كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة أمام توتنام على ملعبه أيضا.

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