مواعيد مباريات السبت 26 - 1 - 2019.. آخر ظهور لـ مصر في مونديال اليد

سبتٌ كروي جديد وعشرات المباريات في مختلف أنحاء العالم، فهل أنت جاهز ليوم طويل من المنافسات المختلفة؟

Filgoal.com يقدّم موعيد مباريات السبت 26 يناير 2019، والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كل المباريات بشكل تفصيلي من هنا

البداية بالأهم، ليس كرة القدم في هذه الحالة، وإنما مباراة مصر وإسبانيا لتحديد المركز السابع بكأس العالم لكرة اليد والتي تقام في السادسة والنصف مساء وتُبث عبر نايل سبورت بتعليق خالد خيري.

وبالعودة لكرة القدم، يشهد الدوري الإيطالي مباراة قوية بين ميلان ونابولي في التاسعة والنصف مساء عبر beIN Sports 4.

كما يشهد الدوري الإسباني دربي عاصمي مصغّر بين أتليتكو مدريد وخيتافي في الخامسة والربع مساء عبر beIN Sports 3.

ويعيش موناكو مرحلة نقل السلطة بقيادة فنية مؤقتة بعد إقالة تيري هنري وإعادة ليوناردو جارديم، على أن يتولى عقب مباراة مواجهة ديجون في الدوري الفرنسي اليوم السبت في التاسعة مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي يشهد 11 مواجهة، أهمها مباراة ويست بروميتش ألبيون بقيادة أحمد حجازي أمام مضيفه برايتون في الخامسة مساء عبر beIN Sports 1. بينما يستقبل مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في التوقيت نفسه عبر beIN Sports 2.

وفي الدوري الألماني يخوض المتصدر بوروسيا دورتموند مواجهة أمام ضيفه هانوفر في الرابعة والنصف مساء، وتُبَث عبر beIN Sports 5.

فيما تعود عجلة كأس زايد للأبطال للدوران بمواجهة مغاربية قوية بين الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي في السادسة مساء، وتُبَث عبر أبو ظبي الرياضية.

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