سولشاير: المرتدات سلاحنا الكلاسيكي ضد أرسنال.. وأُصبت بصداع من كثرة نجوم يونايتد

وصف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد طريقة انتصار فريقة بالمرتدات على حساب أرسنال بـ"السلاح الكلاسيكي".

مانشستر يونايتد قهر أرسنال على ملعب الإمارات ليهزمه بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "من الرائع للغاية الاستمرار في كأس إنجلترا بعد أن واجهنا واحد من أصعب المنافسين في القرعة".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "أُصبت بصداع رأسي منذ أول يوم لي مع مانشستر يونايتد بسبب الجودة الرائعة لكل اللاعبين".

وواصل "الأمر فقط متروك لك بخصوص اختيار لاعب على آخر. المجموعة بالكامل مميزة ونحن بحاجة لإراحة بعض العناصر قليلا وهو ما حدث".

وتابع "بدأنا بأفضل تشكيل مناسب في المباراة. كنا أكثر تنظيما وعملنا بجد في التدريبات على الدفاع واستغلال المرتدات".

وأكمل حديثه قائلا: "المرتدات هو السلاح الكلاسيكي لـ مانشستر يونايتد".

ودلل بثلاثية "واين روني وكريستيانو رونالدو وبارك جي سونج. سجلنا العديد من الأهداف في أرسنال في السنوات الأخيرة بفضل هذا السلاح".

واستمر "اليوم اتخذنا خطوة كبيرة للامام. تحسنا بشكل ملحوظ من مواجهة توتنام السابقة والآن علينا النظر للأمام ومواصلة العمل أكثر وأكثر".

وأتم "الآن تفكيرنا على المباراة المقبلة في الدوري".

ولم يتلق سولشاير أي هزيمة حتى الآن طوال مسيرته مع مانشستر يونايتد.

لعب 8 مباريات وحقق 8 انتصارات. يونايتد سجل 22 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف تحت قيادة بديل جوزيه مورينيو.

🔴مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير 🏟️8 مباريات ✅ 8 فوز ⚽ سجل 22 هدفًا ❌ استقبل 5 أهداف ✅ حقق فوز خارج الديار على توتنام ✅ حقق فوز خارج الديار على أرسنال 💯💯 pic.twitter.com/ouOMm9RyN9 — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2019

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