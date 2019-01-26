لوكاكو بعد الفوز على أرسنال: أردت دائما أن أكون اللاعب الذي يصنع ويسجل أيضا

تحدث روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عقب انتصار فريقه على أرسنال في كأس إنجلترا.

مانشستر يونايتد قهر أرسنال على ملعب الإمارات ليهزمه بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس إنجلترا. (طالع التفاصيل)

لوكاكو الذي لم يسجل ولكنه صنع هدفين، تحدث عقب المباراة قائلا: "من الممتع للغاية اللعب مع يونايتد".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "كانت لدينا طريقة واضحة اليوم في المباراة وأنا سعيد للغاية بالانتصار وبالطريقة التي لعبنا بها".

وواصل "أعمل بجد بشكل يومي لمساعدة مانشستر يونايتد سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف".

وتابع "أردت دائما أن أكون اللاعب الذي يقدر على التسجيل وصناعة الأهداف أيضا".

وأتم "نحن نرغب في إرسال رسالة للجميع في كل مباراة نخوضها. نحن نتطلع لصنع أكبر قدر من الفرص على الخصم".

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