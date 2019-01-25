رسميا – موناكو المتخبط يقيل هنري ويعيد جارديم بعد 3 أشهر من "قرار سابق لأوانه"

أعلن نادي موناكو رسميا عن إقالة مدربه تيري هنري بعد أقل من 4 أشهر على تعيينه، وإعادة ليوناردو جارديم إلى منصبه الذي جُرد منه بعد أسابيع على انطلاق الموسم.

موناكو ذكر في بيانه أن البرتغالي جارديم سيتولى المهمة لعامين ونصف، وأنه سيبدأ مهام عمله يوم الأحد المقبل رفقة جهازه المعاون.

فيما سيشرف فرانك باسي على تدريب الفريق مؤقتا خلال مباراة ديجون غدا السبت، وهو الذي أدار الحصة التدريبية صباح الجمعة أثناء تفعيل قرار إيقاف هنري لحين البت في وضعه، قبل أن يصدر قرار إقالته.

موناكو أقال جارديم في 11 أكتوبر الماضي وعوّضه بـ تيري هنري سعيا لإخراج الفريق من سلسلة النتائج الكارثية، إلا أن هنري لم يفز سوى في 5 مباريات من أصل 20 خاضها مع موناكو، وخسر 11 وتعادل 4.

اللافت أن نادي موناكو اعترف بشكل واضح في بيانه على لسان فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي، بأن خطوة إقالة جارديم كانت خاطئة، كما اعترف نادي الإمارة بعدم اتخاذ القرارات الصحيحة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء بيان موناكو على لسان فاسيليف كالآتي:

"نادينا يمر بلحظات معقدة. وأنا أعلن مسؤوليتي للوضع الراهن. نعتقد أننا تخلينا عن الكثير من اللاعبين المهمين في الصيف الماضي، وارتكبنا بعض الاستثمارات الخاطئة في تعويضهم، مما لم يسمح لنا بتكوين فريق تنافسي جديد، كما أن قرار إقالة المدرب ليوناردو جارديم كان سابقا لأوانه.

فترة ليوناردو جارديم في موناكو ستظل واحدة من أفضل الصفحات في تاريخ النادي، تماما كما صرّحت عند رحيله. اليوم ندرك أن رحلته مع النادي لم تنته بعد، توجب علينا أن نعطيه فرصة لإكمال عمله.

تيري هنري أسطورة لكرة القدم، ولكن الظروف الراهنة، خصوصا الإصابات العديدة بين اللاعبين، لم تمكّنه من انتشال الفريق من الأزمة. أود أن أشكر تيري هنري لقبوله التحدي وتدريبه فريق طفولته في وقت صعب. لعله احتاج وقتا أطول لتنفيذ ما خطط له، ولكننا لا نملك الكثير من الوقت مع الأسف، لقد قررنا التحرّك بشكل فوري.

ولهذا اتخذنا قرار إنها التعاون مع تيري هنري.

عرضنا على ليوناردو جارديم العودة لـ موناكو، حيث تمكّن من تحقيق نتائج مثالية في 4 مواسم. وليوناردو وقّع بالفعل على عقد لعامين ونصف مع النادي.

لقد أخذنا في الحسبان أخطاء سوق الانتقالات الصيفية، وقد كنا أكثر انتباها في صفقات السوق الشتوية، لقد استقدمنا عدة لاعبين جدد، والسوق لم تنته بعد، ومزيد من الصفقات غير مستبعدة.

نحن مقتنعون أن الأوان لم يفت بعد لقلب الوضع، ونؤمن أن ليوناردو جارديم واللاعبين قادرين على تخطي هذه الأزمة".

من جانبه، نشر هنري بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، شكر خلاله إدارة موناكو على توفير هذه الفرصة، وتمنى النجاح للمجموعة بعد رحيله.

وقال هنري في بيانه:

"بكثير من الحزن، أعلن انفصالي عن موناكو. وعلى الرغم من الصعوبات والمعاناة التي اختبرتها في ولايتي القصيرة، فقد استمعت بحق بوقتي في هذا النادي الرائع.

طموحي وفلسفتي يخبروني منذ اليوم الأول لي لتولي المهمة، أن مصلحة النادي تأتي أولا. أنا مؤمن باللاعبين وأرى أن النادي تحسن بعد الصفقات الجديدة التي انتدبها، وأنه بات قادرا على قلب الوضع في الدور الثاني وتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية وتقديم أفضل ما لديه.

أود أن أشكر فاديم فاسيليف ومايكل إيمينالو بعد أن وفرا لي هذه الفرصة في نادي طفولتي، كما أشكر الجماهير وطاقم العمل الذين استقبلوني بشكل حار.

بكل صراحة آمل أن يكون خليفتي قادر على تحسين موناكو وأتمنى لهم كل النجاح في المستقبل انطلاقا من مباراة ديجون، وأن يظفروا بلقب الكأس ويعودوا بنا إلى أوروبا".

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موناكو يحتل المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، كما ودع دوري أبطال أوروبا بعد فشله في الفوز بأي مباراة في دور المجموعات.

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