لفظ بذيء و"نحن ذاهبون إلى الحرب".. أسباب محتملة لقرار إيقاف هنري

لم يُقال ولم تُجدد الثقة فيه، بل تم إيقافه إلى حين التوصل لقرار نهائي.. هذا هو الوضع الحالي الذي أعلنت عنه إدارة نادي موناكو رسميا بخصوص المدرب تيري هنري.

المدرب الفرنسي الشاب على وشك الإقالة من منصبه بعد أسابيع من توليه المهمة خلفا لـ ليوناردو جارديم الذي عاد اسمه ليطرح للعودة مجددا إلى منصبه، في محاولة لإنقاذ موناكو من الهبوط.

قرار موناكو الغريب بإيقاف هنري عن ممارسة مهامه كمدرب، قد يمكن تفسيره بناء على أحداث في الأيام القليلة الماضية.

واقعة السب

في مباراة موناكو وستراسبورج بالدوري الفرنسي قبل عدة أيام، تلقى فريق الإمارة هزيمة فادحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على ملعبه.

إلا أن هذا لم يكن أسوأ ما واجهه هنري في هذه المباراة، بل الانتقادات العنيفة التي طالته بعد أن رصدته الكاميرات يسب جدة كيني لالا لاعب ستراسبورج.

هنري الذي انشغل في المؤتمرات الصحفية بتوجيه لاعبيه إلى إرجاع المقعد إلى مكانه، سَب لالا قائلا: "جدتك عاهرة".

Thierry Henry insulte la grand mère de Kenny Lala !😱❌⚠️ pic.twitter.com/AGoZzTf5Gb — Olivier A Tom (@Olivier_Tomm) January 20, 2019

مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق اعتذر لاحقا في المؤتمر الصحفي: "إنه تعبير ينتمي للشارع، مع الأسف. أنا آسف على تعليقاتي من دكة البدلاء، كان رد فعل إنساني، فأنا إنسان، وأنا آسف على ذلك".

مضيفا: "أحيانا أقول مثل هذه الأشياء في الإنجليزية، لعلها لم تكن لتلاحَظ بشكل كبير إن قيلت بالإنجليزية، لا، أنا أمزح، لم يتوجب عليَ فعل ذلك".

أزمة الإطاحة باللاعبين

قبل أن يخرج هنري في المؤتمر الصحفي اليوم ويصرح علنا أنه منع عددا من لاعبيه من التدرب مع الفريق الأول: "التدريبات يوم أمس شهدت عدم حضور عدد كبير من اللاعبين، يجب علينا أن نظهر رد فعل للخروج من الكأس أمام ديجون. نحن في وضع محوري، والوضع لم يتبدل مع الأسف".

وواصل: "لقد قلصنا من عدد القائمة، لأنك تحتاج الأشخاص الذين يرغبون في إنقاذ النادي فقط، وليس هؤلاء الذين يفكرون في مستقبلهم، لقد قمنا ببعض الغربلة، نحن ذاهبون إلى الحرب".

هنري خاض 20 مباراة كمدير فني لـ موناكو، ولم يفز سوى 5 مرات، بينما تعادل في 4 مباريات، وخسر 11 مرة.

موناكو يحتل المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 15 نقطة.

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