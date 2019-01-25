مدرب البرازيل يفتح الباب لـ فينيسيوس للمشاركة في كوبا أمريكا

الجمعة، 25 يناير 2019 - 20:40

كتب : FilGoal

فينيسيوس - ريال مدريد - بيتيس - الدوري الإسباني

في ظرف أشهر من انضمامه لـ ريال مدريد، صار البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور المحرّك الهجومي الأول للفريق، ودوره قد ينتقل لارتداء قميص بلاده في قادم الأسابيع.

تيتي المدير الفني للبرازيل، وعندما سُئل عن إمكانية انضمام فينيسيوس للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، فتح الباب للجناح الشاب: "في 6 مباريات بعد كأس العالم، أشركنا 14 لاعبا لم يسبق لهم ارتداء قميص البرازيل. نعطي الفرص للجميع، ولذا فالفرصة سانحة لـ فينيسيوس جونيور حتى ينضم".

البرازيل وقعت في المجموعة الأولى بـ كوبا أمريكا 2019 التي تنظّمها على أرضها الصيف المقبل، رفقة: بوليفيا، فنزويلا، بيرو.

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في المقابل يعيش فينيسيوس جونيور أوقاتا مميزة مع ريال مدريد، إذ صنع 8 أهداف هذا الموسم، وبات عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب سانتياجو سولاري في ظل الإصابات التي ضربت خط الهجوم.

الجناح صاحب الـ 18 عاما مثّل المراحل العمرية المختلفة لمنتخب البرازيل، وقاد راقصي السامبا للفوز بكوبا أمريكا تحت 17 عاما قبل سنتين، مسجلا 7 أهداف، لكنه لم ينل أي استدعاء للفريق الأول حتى اللحظة.

اللاعب قد يتحصل على فرصة لظهور أول بقميص البرازيل في شهر مارس المقبل، عندما يحين وقت التوقف الدولي.

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