كوبا أمريكا - قطر في مجموعة قوية مع الأرجنتين..والبرازيل في أخرى متوازنة

أسفرت قرعة منافسات النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا عن وقوع منتخب قطر في مجموعة قوية بجانب الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

وتقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بالفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو على ستة ملاعب في خمس مدن بمشاركة 12 فريقا، إذ يشارك منتخبا قطر واليابان بالدعوة بجانب 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية في البطولة المقامة في نسختها رقم 46.

تم تقسيم الـ12 منتخبا على ثلاث مجموعات إذ تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول الثاني من كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من المركز الثالث إلى ربع النهائي.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: البرازيل وبوليفيا وفنزويلا وبيرو

المجموعة الثانية: الأرجنتين وباراجواي وكولومبيا وقطر

المجموعة الثالثة: أوروجواي والإكوادور واليابان وتشيلي

ويقام ربع النهائي بنظام الإقصائي بخروج المغلوب، ويتأهل حامل لقب البطولة إلى كأس القارات عام 2021.

وكان منتخب تشيلي قد حقق لقب أخر نسختين عامي 2015 ونسخة 2016 الاستثنائية والمرتين على حساب الأرجنتين.

ويعتبر المنتخب الأوروجوياني هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 مرة يليه منتخب الأرجنتين بـ 14 نسخة ثم البرازيل 8 مرات.