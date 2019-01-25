مدرب نانت: توقف البحث عن سالا أمر مشين.. جمعتنا علاقة خاصة

انتقد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ نانت، قرار توقف السلطات البريطانية عن تمشيط القنال بحثا عن الطائرة المفقودة التي حملت لاعبه السابق إيميليانو سالا.

الأرجنتيني سالا كان في طريقه للانتقال إلى كارديف سيتي وقتما اختفت الطائرة التي استقلها بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء، قبل أن تعلن السلطات توقف عمليات البحث يوم أمس الخميس مع انخفاض نسب النجاة بصورة كبيرة.

وقال الفرنسي خليلوزيتش في حديثه إلى الصحفيين اليوم الجمعة: "من المشين أن يتوقف البحث بهذه الطريقة، لا أعتقد أن المياه عميقة للغاية حتى تمنعهم من البحث، إنه التزام يجب أن يؤديه هؤلاء الأشخاص".

وأضاف مدرب منتخب الجزائر الأسبق: "لا يمكنك أن تصرّح بهذه الطريقة أن البحث سيتوقف، هذا أمر مشين بالكامل، لا يمكن تركه بهذه الصورة، لا يمكن تحمُل أو تقبُل توقف البحث. هل تتخيلون مشاعر أسرته الآن؟ هل رأيتم كيف بدت شقيقته يوم أمس؟".

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وواصل خليلوزيتش حديثه متطرقا إلى تأثير الفاجعة على شخصه: "جمعتني علاقة مميزة بالفتى، لأننا تحدثنا كثيرا وعملنا معا طويلا. آخر ما أخبرني به أنه نادم لعدم قدرته على العمل معي أكثر، وهذا القول سيبقى محفورا في قلبي".

نانت يواجه سانت إيتيان غدا السبت في كأس فرنسا، وخليلوزيتش شدد على أهمية الفوز بهذه المباراة وإهدائها لروح سالا: "اللاعبون لديهم التزاما تجاهه، عليهم أن يظهروا شخصيتهم. جميعنا نشعر بالصدمة، لكن الحياة تستمر، بالطبع لن ننساه أبدا، نحن مدينون له، والطريقة الأفضل للسداد هي أن نفوز".

واعترف خليلوزيتش أن بعض لاعبيه من المقربين لـ سالا قد لا يكونون قادرني على المشاركة: "إنها مباراة صعبة على المستوى العاطفي والإنساني. سأحتاج إلى الحديث مع لاعبين أو ثلاثة لأرى إن كانوا قادرين على المشاركة. يحتاجون إعدادا نفسيا وذهنيا أكثر من أي شيء آخر".

واختتم: "أود أن نتحد معا، أريد من جميع الموجودين في النادي أن يقتربوا من اللاعبين وأن يتحدثوا إليهم، هذه هي الطريقة المثلى لتخطي هذا".

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