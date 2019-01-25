رسميا – لاعب بيراميدز إلى الدوري التركي

الجمعة، 25 يناير 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

أوكيشوكو أوزوبيكي

أعلن نادي تشايكور ريزا سبور التركي تعاقده مع النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي لاعب وسط بيراميدز.

صاحب الـ 21 عاما انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وظهر أوزوبيكي في 6 مباريات في الدوري المصري مع بيراميدز.

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وكشف نادي تشايكور ريزا التركي تعاقده مع أوكيشوكو أوزوبيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقدم النادي التركي لاعبه الجديد لوسائل الإعلام وهو يحمل القميص رقم 40.

وقال أوزوبيكي عقب انضمامه لـ تشايكور: "أنا جاهز. جئت هنا للمشاركة في المباريات وأنا مستعد لذلك".

وظهر أوزوبيكي في الدوري التركي في وقت سابق قبل انضمامه لـ بيراميدز وذلك مع فريق مالاتياسبور.

ولعب أوزوبيكي 87 مباراة رفقة فريقه التركي، لم يسجل فيهم أي أهداف.

وسبق لأوزوبيكي مزاملة لاعب الأهلي جونيور أجاي في منتخب نيجيريا تحت 23 عاما في كأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية قبل 3 سنوات، حيث توجا بلقبها معا.

ويحتل تشايكور ريزا سبور المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة من 18 مباراة.

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في الدوري أوكيشوكو تشايكور ريزا سبور بيراميدز

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