رسميا – لاعب بيراميدز إلى الدوري التركي

أعلن نادي تشايكور ريزا سبور التركي تعاقده مع النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي لاعب وسط بيراميدز.

صاحب الـ 21 عاما انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وظهر أوزوبيكي في 6 مباريات في الدوري المصري مع بيراميدز.

وكشف نادي تشايكور ريزا التركي تعاقده مع أوكيشوكو أوزوبيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقدم النادي التركي لاعبه الجديد لوسائل الإعلام وهو يحمل القميص رقم 40.

Çaykur Rizespor’umuz Pyramids FC forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile Domzale forması giyen Dario Melnjak’a tanıtım töreni düzenledi.Törende Çaykur Rizespor yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Er, Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin’de yer aldı pic.twitter.com/BohkDVl1HD — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 25, 2019

وقال أوزوبيكي عقب انضمامه لـ تشايكور: "أنا جاهز. جئت هنا للمشاركة في المباريات وأنا مستعد لذلك".

وظهر أوزوبيكي في الدوري التركي في وقت سابق قبل انضمامه لـ بيراميدز وذلك مع فريق مالاتياسبور.

ولعب أوزوبيكي 87 مباراة رفقة فريقه التركي، لم يسجل فيهم أي أهداف.

وسبق لأوزوبيكي مزاملة لاعب الأهلي جونيور أجاي في منتخب نيجيريا تحت 23 عاما في كأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية قبل 3 سنوات، حيث توجا بلقبها معا.

ويحتل تشايكور ريزا سبور المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة من 18 مباراة.

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