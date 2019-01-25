شقيقة سالا: أرجوكم لا تتوقفوا عن البحث.. أشعر أنه على قيد الحياة

بكثير من الدموع وبصوت متهدج، طالبت رومينا سالا شقيقة المفقود إيميليانو سالا، ألا تتوقف عمليات البحث عن اللاعب.

إيميليانو سالا النادي : كارديف سيتي

عناصر الشرطة أعلنت صباح الخميس توقف عمليات البحث عن الطائرة التي كانت تحمل سالا في طريقه للانضمام إلى كارديف سيتي، بعد أن انخفضت نسب النجاة إلى درجة كبيرة.

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وتحدّثت شقيقة اللاعب إلى الصحفيين بكثير من التأثر: "أنا مشوشة للغاية، كل ما أريده هو أن يعثروا على أخي، وأن يجدوا الطيار".

وواصلت: "أريدهم أن يضعوا أنفسهم في موضعنا، أن يختبروا شعور عائلة فقدت أحد أفرادها".

مختتمة: "أشعر أنه على قيد الحياة، إنه ينتظر من ينقذه، أرجوكم لا تتوقفوا عن البحث عنه، أعتقد أنه على قيد الحياة".

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