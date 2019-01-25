دي ليخت يفتح الباب أمام برشلونة: أي لاعب يحب اللعب هناك

فتح المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت جوهرة أياكس الباب أمام احتمالية انتقاله إلى برشلونة على خطى فرانكي دي يونج لاعب وسط الفريق الهولندي.

برشلونة أعلن تعاقده مع الرسام دي يونج بداية من الموسم المقبل قادما من أياكس. (طالع التفاصيل)

ولكن دي يونج لم يكن الجوهرة الوحيدة في أياكس، بل دي ليخت أيضا.

وقال دي ليخت: "أعتقد أن أي لاعب في العالم يُحب الذهاب إلى برشلونة واللعب هناك".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "من الرائع جدا بالنسبة لـ دي يونج الانتقال لـ برشلونة".

وواصل "سنرى ما قد يحدث في المستقبل بالنسبة لي. أنا سعيد للغاية مع أياكس في الوقت الحالي".

وتابع "أرغب في حصد الألقاب هنا مع أياكس".

دي ليخت صاحب الـ 19 عاما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسهم برشلونة.

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ولعب دي ليخت 31 مباراة هذا الموسم مع أياكس في كل البطولات. سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

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