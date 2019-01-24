هل منع ليفربول لاعبيه من استخدام مواقع التواصل أثناء معسكر دبي؟

الخميس، 24 يناير 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

هل تعلم أن فريق ليفربول تواجد في إمارة دبي منذ الأحد الماضي؟ لماذا اختفت أخبار الريدز منذ الوصول إلى هناك؟ أسئلة نحاول الاجابة عليها في السطور التالية.

يوم السبت حقق ليفربول فوزا مثيرا على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، ليدخل في فترة 11 يوما بلا مباريات، حتى موعد مواجهة ليستر سيتي الأربعاء المقبل.

يوم الأحد وصل الفريق إلى الإمارات لكن نادي ليفربول لم يعلن عن ذلك سواء عبر موقعه الرسمي أو في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وإنستجرام.

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المثير أن لاعبو ليفربول نجحوا في إخفاء وجودهم بدبي من خلال التعامل بحذر مع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تثير التساؤلات في هذا العصر.

بعد 3 أيام من وصول ليفربول إلى دبي، أغلق نجمنا المصري محمد صلاح حساباته الشخصية على الشبكة العنكبوتية، وهي خطوة لا تدعو للقلق، بحسب مصدر مقرب من نجم ليفربول (التفاصيل).

وعند البحث عن أخبار رسمية عن تواجد ليفربول في دبي لن تجد أي أثر، فالموقع الرسمي لم يجر أي لقاءات مع يورجن كلوب أو لاعبيه من هناك، ولم ينشر أي مقاطع فيديو من هناك، وذلك رغم عودة الفريق للمملكة المتحدة يوم الأربعاء.

مقطع فيديو وحيد ظهر من معسكر ليفربول في دبي لأليكس أوكسلاد تشامبرلين الغائب بسبب الإصابة منذ الموسم الماضي، وكشف أن الفريق يتدرب في مركز ند الشبا الرياضي.

وعند البحث في الحساب الرسمي لمجمع ند الشبا الرياضي على إنستجرام لن تجد أي صور أو مقاطع فيديو تثبت وجود الريدز هناك (يمكنك التأكد من هنا).

وذلك بالرغم من أن مركز ند الشبا نشر صور معسكرات مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون وسيلتك هناك قبل أيام، كما قام بنشر مقطع تدرب تشامبرلين قبل حذفه.

الأسبوع الماضي شهد تواجد يونايتد في دبي ووست بروم كذلك، لكن الناديين أعلنا عن ذلك، وقام نجوم الفريقين بالتعامل بشكل طبيعي مع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على عكس موقف ليفربول.

أما ليفربول، فقد انتشرت فقط بعض الصور التي التقطتها كاميرات بعض المشجعين مع صلاح وباقي الفريق.

كل ما سبق يشير إلى أنها خطوة مقصودة من قبل متصدر الدوري الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

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