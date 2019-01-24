إيان راش: صلاح لا يدعي السقوط في منطقة الجزاء

دافع إيان راش أسطورة ليفربول عن محمد صلاح نجم الفريق بعد اتهامه مؤخرا بإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح تسبب في 3 ركلات جزاء لليفربول خلال فترة قصيرة واتهمه البعض بإدعاء السقوط.

قال راش في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ستار: "صلاح ليس غطاسًا، إنه محترف يتمتع بالنزاهة، فهو لا يتعمد السقوط على الأرض".

وأضاف "الحقيقة هي أنه ييتعامل بقسوة من قبل المدافعين. فهو سريع للغاية بالنسبة للكثير منهم، ويصيبهم دائما بالذعر حتى يرتكبون المخالفات ضده".

وواصل "أعتقد أنه تعرض لبعض النقد غير العادل. انظروا إلى ما حدث في بورنموث، لقد تعرض للضرب بشكل سيء في لقطة الهدف الثاني له بهذه المباراة، لكنه صمد حتى نجح في هز الشباك".

ويعتقد هداف الريدز التاريخي أن الدولي المصري يمكنه أن يصبح أحد أساطير ليفربول في حالة البقاء مع الفريق لسنوات.

وأوضح "كان صلاح لا يصدق في الموسم الماضي. بالنسبة لي كان أفضل لاعب في العالم".

وانفجر نجم منتخب مصر مع ليفربول الموسم الماضي بتسجيل 44 هدفا خلال 52 مباراة.

واستمر راش "في بداية هذا الموسم كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له، فكل فريق يراقبه بلاعبين".

وأردف "لقد أصبح أفضل بعد الدفع به كمهاجم صريح، وبات أكثر اكتمالًا".

وأكمل حديثه "على المستوى الشخصي قد لا يحقق صلاح ما فعله في الموسم الماضي، ولكن إذا سجل 30 هدفاً وتوج ليفربول باللقب سيكون هذا الموسم هو الأفضل بالتأكيد".

وسجل لاعب المقاولون العرب السابق 19 هدفا هذا الموسم حتى الآن.

وأتم راش "يتحدث الناس عن فيرناندو توريس ولويس سواريز لقد كانوا لاعبين ممتازين ولكنهم لم يستمروا مع ليفربول لفترة طويلة، ولذلك أريد استمرار صلاح لفترة أطول ليصبح أسطورة حقيقية هنا".

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