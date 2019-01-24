أمير مرتضى: نحترم تركي آل الشيخ الذي دعم الزمالك كثيرا.. لكنه منافسنا

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في نادي الزمالك، قوة العلاقة مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز.

الزمالك يستقبل بيراميدز على ملعب بتروسبورت مساء الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري:

وقال أمير مرتضى: "التنافس الحاصل بين الزمالك وبيراميدز يحدث بشكل احترافي، أتمنى أن تنتقل هذه الحالة لتسيطر على علاقتنا بالأهلي والإسماعيلي، هذا سيساهم أكبر في رجوع الجماهير".

مضيفا: "لاعبو الفريقين قريبون من بعضهم البعض ويتقابلون في المعسكرات".

وواصل المشرف على الكرة في الزمالك: "تجمعنا علاقة بنادي بيراميدز، تحديدا تركي آل الشيخ، لا ننكر أنه وقف إلى جانب نادي الزمالك وله الكثير من مواقف الدعم. نكن له احتراما كبيرا مع حفظ حقه كمنافس لنا في المباراة المقبلة".

مختتما: "الزمالك يطمح للفوز، والمباراة ليس لها تأثير على علاقتنا، نريد أن نثبت للجميع أننا نستحق مكانتنا الحالية في الدوري وأن نحافظ عليها حتى نهاية المسابقة".

الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 16 مباراة، ويطارده بيراميدز برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.

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