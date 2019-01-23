أشاد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بقوة الدوري المصري هذا الموسم، وذكر أن عدة لاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب المصري في مارس.

وقال حازم إمام في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com: "الدوري المصري صار أكثر قوة وتنافسية ونضوجا وقدرة على صناعة وإفراز لاعبين جديرين بالثقة والاحترام. ولذا يجب على جهاز المنتخب الاستفادة من هذه الوضعية".

بطل إفريقيا 1998 أبدى وجهة نظره في اللاعبين الذي يستحقون الانضمام للمنتخب المصري: "أعتقد أن هناك لاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب انطلاقا من ودية مارس المقبل، منهم وليد سليمان على سبيل المثال بعد مستواه الرائع مع الأهلي رغم إصابته الأخيرة".

مضيفا: "وأرى كذلك أن محمود كهربا يجب أن يعود للمنتخب بعد ما قدّمه مع الزمالك، والأمر نفسه ينطبق على محمود علاء".

وواصل: "كما أرى أن محمد حمدي الظهير الأيسر لـ بيراميدز واحد من اللاعبين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي يحتاجها منتخب مصر".

واختتم قائد الزمالك الأسبق، معترفا أن الفوز بكأس الأمم الإفريقية بات إجباريا بعد قرار إقامتها على أرض مصر: "مع استضافة كأس الأمم الإفريقية في مصر، لا بديل عن الفوز بالبطولة، فالجمهور والرأي العام لن يقبلوا أي نتيجة أخرى، واتحاد الكرة سيوفر لمنتخب كل ما يطلبه لضمان الوصول لمنصة التتويج".

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