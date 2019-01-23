مونديال اليد - بعد اكتساح النرويج للمجر.. منتخب مصر ضمن الثمانية الكبار

ضمن منتخب مصر لكرة اليد التواجد في أول ثمانية مراكز ببطولة العالم بعد غياب منذ نسخة ٢٠٠١.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على تونس بفارق سبعة أهداف ليرفع رصيده إلى ٣ نقاط وعليه فارق ٦ أهداف، ليحتاج بذلك خسارة المجر من النرويج بفارق ٩ أهداف فأكثر .

واكتسح منتخب النرويج نظيره المجري بنتيجة ٣٥-٢٦ ليصعد منتخب مصر إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن المجر.

ويلعب منتخب مصر ضد إسبانيا يوم السبت المقبل في السادسة والنصف مساء لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويصعد حامل لقب بطولة العالم مباشرة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بينما يضمن أصحاب المراكز من الثاني للسابع التواجد في ملحق التأهل للأولمبياد مع وصيف البطولات القارية.

ويضمن منتخب مصر التأهل حتى حال تحقيق المركز الثامن إذا حقق أحد المنتخبات السبعة الأولى لقب بطولة أوروبا.

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