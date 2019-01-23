سولاري: لم نفقد الأمل في العثور على سالا.. و تقنية الفيديو تربكنا

أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، تعاطفه مع مواطنه إيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي المفقود منذ صباح أمس.

ريال مدريد يواجه جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا غدا الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "استقبلنا الأمر بحزن عظيم، نود أن نظهر كل اتعاطف مع أقاربه. ولكن علينا أن ننتظر وألا نفقد الأمل حتى النهاية".

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المدرب الأرجنتيني سُئل عن لاعبه المخضرم مارسيلو، الذي خرج من التشكيلة الأساسية مؤخرا: "لا يمكن التشكيك في التزام وسلوك مارسيلو خلال التدريبات. ولكن يتوجب علي أن أتخذ القرارات، إنه جزء معقد من وظيفتي، يتوجب علي أن اختار هوية الذين سيشاركون في كل مباراة".

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سولاري يجيب: "أؤكد أن مثل هذه الأمور تحدث بشكل خاص، إن تحدثت إلى لاعب فإن الحديث يظل بيننا. المنافسة جزء أصيل من كرة القدم، أن يشعر اللاعب بأن مركزه مهدد، لهو أمر مميز ويزيد من التنافسية".

لويس سواريز مهاجم برشلونة سجلا هدفا أثار الكثير من الجدل في مواجهة ليجانيس يوم الأحد الماضي مع مطالبات بوجود مخالفة لم تستحبها تقنية الفيديو، يأتي ذلك بعد جولتين من ركلة جزاء فينيسيوس جونيور أمام ريال سوسيداد التي لم تُحتسَب كذلك.

سولاري جدد شكواه من تقنية الفيديو: "لقد استقبلنا تقنية حكم الفيديو المساعد بكثير من الحماس، ولكنه يربكنا الآن بعض الشيء. كل ما نريده هو أن يتم تطبيق التقنية بشكل صحيح. كلما قل الحديث عن التحكيم وتقنية الفيديو، كان أفضل. أكرر أن ما يركبنا هو طريقة استخدام التقنية، إنه العام الأول لها، ونأمل أن يتطور الجميع. نحن نرغب في الوضوح وأن نفهم ما يحدث بشكل كامل".

سولاري أعلن عن عودة مهاجمه المصاب ماريانو دياز للتدريبات: "ماريانو يتدرب وهو على وشك الدخول مع الفريق. (ماركو) أسينسيو كذلك على وشك العودة حاله حال جاريث (بيل)، وسيعود كيلور (نافاس). كل اللاعبين مهمون، نحن سعداء باستعادتهم".

المهاجم الآخر كريم بنزيمة تعرّض لإصابة في إصبع الخنصر خلال مباراة ريال بيتيس بالجولة 19 من الدوري، ولكن تقرر ألا يخضع لجراحة وأن يواصل اللعب بسبب الغيابات العديدة، وسولاري ذكر أنه كان قرارا طبيا خالص: "القرار تم اتخاذه من وجهة نظر عليمة. صحيح اللاعبون يقومون بدورهم على أكمل وجه في التعامل مع هذه الإصابات والعودة بشكل قوي مثلما حدث مع (لوكا) مودريتش. الأمر مرتبط بروح كريم التنافسية ورغبته في الظهور بشكل مميز هذا الموسم، ولكن في مثل هذه الحالات، يكون من الأفضل بالطبع أن تأخذ النصيحة من الجهاز الطبي المحترف الذين على دراية بأفضل طريقة للتعافي".

في ظل شكوى ليفانتي من إشراك برشلونة للاعبه تشومي خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، لا يبدو أن سولاري بصدد اتخاذ قرار مشابها بإشراك خافي سانشيز لاعب ريال مدريد كاستيا الذي تحصّل على بطاقة حمراء في مواجهة أتليتكو مدريد (ب) بدوري القسم الثالث قبل 3 أيام.

سولاري أجاب عن إمكانية مشاركة مدافعه الشاب: "لا يمكنه أن يشارك، لا. إنه موقوف بالطبع".

ريال مدريد يسعى لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة التي لم يتخطى الدور ربع النهائي فيها خلال المواسم الأربع الأخيرة، عندما يواجه جيرونا قاهر أتليتكو مدريد.

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