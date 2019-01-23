دالجليش: ظهير ليفربول الأفضل في العالم

يرى كيني دالجليش أسطورة ليفربول أن أندي روبرتسون ظهير الفريق الحالي هو الأفضل في مركزه بالعالم.

ومدد روبرتسون عقده مع ليفربول قبل أيام بعد تألقه الملفت مع الفريق منذ انتقاله من هال سيتي بداية الموسم الماضي.

وقال دالجليش في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "يجب أن أعترف أنني مسرور برؤيته يستكمل مستقبله مع ليفربول".

وأضاف أحد أعظم من ارتدى قميص ليفربول "بالنسبة لي، هناك عدد قليل، إن وجد، أفضل منه في مركزه".

عندما عرض عليه النادي، التجديد. لم يُفكر على الإطلاق ليوقع مباشرة على عقد استمراره مع ليفربول. هنا نتحدث عن أندرو روبرتسون ظهير الريدز.

ليفربول أعلن رسميا يوم الخميس توقيع روبرتسون على عقد جديد "طويل الأمد" مع النادي.

ولم يعلن النادي الإنجليزي مدة العقد الجديد، إلا أن شبكة سكاي سبورتس ووفقا لمصادرها الخاصة كشفت "عقد روبرتسون الجديد مع ليفربول حتى 2024".

وأنضم أندرو روبرتسون لـ ليفربول قادما من هال سيتي قبل 18 شهرا من الآن.

وحجز الظهير الاسكتلندي صاحب الـ 24 عاما موقعه كأساسي في تشكيل الريدز. لعب 56 مباراة مع الريدز. سجل مرة وصنع 11 هدفا...

وتحدث روبرتسون عقب تجديد عقده قائلا: "بمجرد ما جاء لي النادي لتجديد عقدي، لم أفكر".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ليفربول "أريد الاستمرار هنا. لم أفكر على الإطلاق بمجرد طرح الأمر علي. وقعت سريعا بلا أي مشكلة".

وواصل "الأمر كان سهلا للغاية بالنسبة لي وبالنسبة للنادي أيضا. الأمر تم سريعا".

وأكمل حديثه قائلا: "الشيء الأفضل بالنسبة للعمل هو أنك تذهب له يوميا وأنت سعيد. وهذا ما أفعله هنا في ليفربول".

وأتم "سعيد للغاية بتجديد عقدي واستمراري مع الفريق".

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