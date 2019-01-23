جوارديولا: ميندي سيعود أمام بيرتون

سيعود بنجامين ميندي مرة أخرى إلى قائمة مانشستر سيتي عندما يواجه بيرتون البيون في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

يغيب الظهير الأيسر الفرنسي منذ تعرضه لإصابة في مباراة ديربي مانشستر أمام يونايتد نوفمبر الماضي، وعاد ميندي إلى تدريبات السيتيزنس مؤخرا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بنجامين ميندي موجود في مباراة بيرتون، ربما يبدأ من مقاعد البدلاء".

وأضاف "كنت أود القول أنه وبالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققناها في أخر عامين أننا لم نفتقده، لكن الحقيقة أننا افتقدناه كثيرا".

وواصل "لدي شعور أنه سيقدم لنا شئ إضافي على الجهة اليسرى، ونتمنى أن نستفيد منه في الجزء الأخير من الموسم، إنه لاعب قوي وذكي، لا يمكن إيقافه خاصة في الثلث الأخير من الملعب".

وأوضح "فينسنت كومباني ليس على ما يرام، لديه إصابات بسيطة وهو غير جاهز، سيعود للمشاركة ولكن لا أعرف متى بالتحديد".

المدرب الكتالوني أكد أن فريقه لن يتراخى في مباراة الإياب أمام بيرتون البيون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيدخل المباراة بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الكثير من الفرص للمشاركة هذا الموسم.

وعن هذا قال جوارديولا: "سنبدأ المباراة بأفضلية الفوز في الذهاب 9-0 وهو أمر غير اعتيادي، هدفنا هو التحسن في كل مباراة، هذا هو الهدف الذي أرغب في رؤيته يتحقق في مباراة الغد، ليس ما حدث في مباراة الذهاب".

وأنهى تصريحاته بقوله: "التفكير في كيفية الهجوم، وتطوير الطرق الخاصة بنا، علينا أن نتحسن أكثر فأكثر".

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