أسطورة ليفربول: سنتوج بلقب الدوري الإنجليزي في هذه الحالة

يعتقد جرايم سونيس أسطورة ليفربول أن الفريق الحالي للريدز قادر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي أكثر من كل الأجيال الأخيرة التي فشلت في تحقيق ذلك.

ليفربول لم يتوج بالدوري الإنجليزي منذ عام 1990.

وقال سونيس في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن في موقف عظيم. يجب أن يتجنبوا الهزيمة، مازال الطريق طويل حتى نهاية الدوري، ومانشستر سيتي فريق جيد للغاية. فقط الحفاظ على الهدوء والتفكير في المباراة القادمة فقط على إنها هي المباراة الأهم، لا تبتعد كثيراً بتفكيرك. إذا تمكنت من الحفاظ على فارق النقاط الأربع، فهو أمر جيد، سوف يساعدك على المدى الطويل".

وأضاف "الفريق الحالي في مستوى رائع، إنهم مجموعة قوية جدًا عندما لا يكونوا مستحوذين على مجريات المباريات، لديهم القدرة على الفوز بالمباريات. هذا يجعلهم فريق خطير. تصبح بطل الدوري عندما يمكنك الفوز في المباريات دون أن تكون في أفضل حالاتك".

وواصل لاعب ليفربول السابق "هم مجموعة لم تتحقق اللقب من قبل. وتحقيق الأمر للمرة الأولى هو الأصعب. يقول الناس أنه من الصعب الحفاظ على اللقب، وهذا صحيح، لكني أعتقد أنه من الصعب الفوز به للمرة الأولى. ستكون هناك فترة في الموسم قد لا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها، وهذا هو الوقت الذي يأتي دور اللاعبون الكبار ويساعدون الفريق خلال تلك اللحظات. ليفربول لديه لاعبين كبار".

وأتم بطل الدوري مع ليفربول 5 مرات "لدي إحساس يتزايد بأن ليفربول سيفوز بالدوري هذا العام بسبب الطريقة البراغماتية التي يؤدون بها في بعض الأحيان. لا أعتقد أنهم كانوا مثل ذلك في الماضي. كان المهم هو تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة 3-0 بدلا من 1-0 فقط. لا تريد مبادلة الصدارة مع أي فريق آخر، من الأفضل دائمًا أن تكون متقدمًا بفارق أربع نقاط".

ويقود نجمنا المصري محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

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