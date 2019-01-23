يوم الحسم.. إيجوايين في الطريق إلى لندن للانضمام إلى تشيلسي

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 10:47

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - ميلان

كشف تقرير إيطالي إن الأرجنتيني جونزالو إيجوايين في طريقه إلى لندن للانضمام إلى تشيلسي في الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه إيجوايين بحسب كالتشيو ميركاتو إلى لندن صباح اليوم الأربعاء، حيث لا يتبقى بحسب التقرير سوى الإعلان الرسمي للصفقة التي ستجمع ماوريتسيو ساري بالبيبيتا بعد فترة ناجحة لهما في نابولي.

وسينتقل إيجوايين إلى تشيلسي بطريقة الإعارة مع إمكانية الشراء بـ36 مليون يورو، مع شروط تجبر الفريق اللندني على مد فترة الإعارة لموسم آخر في حال تحقيق بعض الشروط الخاصة بأداء اللاعب.

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ومن المنتظر أن تتسبب الصفقة في انتقال البولندي كريستوف بياتيك من جنوى إلى ميلان في تأثير دومينو متوقع في الدوري الإيطالي.

وتألق إيجوايين مع نابولي ويوفنتوس، قبل أن يمضي فترة غير موفقة مع ميلان مع مطلع هذا الموسم.

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