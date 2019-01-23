أحد: المفاوضات مستمرة لضم مؤمن زكريا.. البديل من مصر أو تونس أو الجزائر

يسابق نادي أحد السعودي الزمن لإتمام صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وصرح سعود الحربي رئيس النادي السعودي: "قدمنا عرضا ماليا مناسبا للنادي الأهلي واللاعب، إلا أن هناك خلاف حول المقابل المالي".

وأوضح عبر برنامج كورة كل يوم "الخلاف بين العرض وما يطلبه النادي الأهلي ليس كبيرا، ولكن المبلغ المغروض مناسب تماما للفترة المتبقية من الدوري السعودي".

وأشار الحربي "حال عدم إتمام المفاوضات لضم مؤمن زكريا هناك بدائل أخرى ندرسها من تونس أو المغرب أو الجزائر".

وكان محمد يوسف المدرب العام في الأهلي أشار إلى أن استبعاد مؤمن زكريا من تشكيل الفريق في المباريات السابقة لا يدل على رغبة النادي في بيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اقرأ أيضا:

رسميا - الصفقة السابعة.. بيراميدز يتعاقد مع بينافينتي لاعب منتخب بيرو

بيان رسمي وبالمستندات – الأهلي: اتحاد الكرة لم يرد على شكوانا في أزمة السعيد لـ "أسباب غير مفهومة"

حازم إمام يشرح لـ في الجول لماذا تم اختيار بوما لملابس المنتخبات

"لنستعد الذكريات السعيدة".. كما انفرد في الجول – اتحاد الكرة يعلن شراكة مع بوما

نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود أجرى عملية الرباط الصليبي ويعود بعد 8 أشهر

النجوم لـ في الجول: لم نتلق عرضا من الأهلي لضم عمرو السيسي.. ولو حدث سنرفضه