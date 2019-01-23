أحد: المفاوضات مستمرة لضم مؤمن زكريا.. البديل من مصر أو تونس أو الجزائر

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - الأهلي - الاتحاد

يسابق نادي أحد السعودي الزمن لإتمام صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح سعود الحربي رئيس النادي السعودي: "قدمنا عرضا ماليا مناسبا للنادي الأهلي واللاعب، إلا أن هناك خلاف حول المقابل المالي".

وأوضح عبر برنامج كورة كل يوم "الخلاف بين العرض وما يطلبه النادي الأهلي ليس كبيرا، ولكن المبلغ المغروض مناسب تماما للفترة المتبقية من الدوري السعودي".

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وأشار الحربي "حال عدم إتمام المفاوضات لضم مؤمن زكريا هناك بدائل أخرى ندرسها من تونس أو المغرب أو الجزائر".

وكان محمد يوسف المدرب العام في الأهلي أشار إلى أن استبعاد مؤمن زكريا من تشكيل الفريق في المباريات السابقة لا يدل على رغبة النادي في بيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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