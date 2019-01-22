كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك بفارق نقطة في مباراة مثيرة.. وينفرد بصدارة دوري السوبر

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 20:45

كتب : محمد سمير

الأهلي أمام الزمالك - كرة سلة

انفرد رجال الأهلي لكرة السلة بصدارة دوري السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في مباراة مثيرة.

تغلب الأهلي على الزمالك بصالة الأمير عبد الله الفيصل مقر الفريق الأحمر بالجزيرة بنتيجة 70-69 في مباراة مثيرة تم حسمها في الثواني الأخيرة.

وأنهى الأهلي الفترة الأولى بالتقدم بفارق نقطتين بنتيجة 24-22 قبل أن يعود الزمالك ويحسم الفترة الثانية بتقدم 38-37.

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وحافظ الزمالك على تقدمه في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم الأبيض بنتيجة 54-52، ومع اتساع الفارق للأبيض عاد الأهلي مجددا وحسم اللقاء بنتيجة 70-69.

وفي أخر 7 ثواني كان التقدم للأهلي بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 70-67 لكن نجح الزمالك في تسجيل نقطتين ومع أخر ثانيتين حصل إبراهيم الجمال على رميتين حريتين لكنه أخفق في تسجيلهما وفشل الزمالك في التسجيل.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب دوري السوبر بعد مرور 4 جولات برصيد 8 نقاط بالعلامة الكاملة بينما حل الزمالك ثانيا برصيد 7 نقاط.

وتغلب سموحة على الجزيرة عصر اليوم ليصبح لكل منهما خمس نقاط بعد مرور أربع مباريات.

ويأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الفوز على المصر للتأمين وطلائع الجيش رابعا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سبورتنج.

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