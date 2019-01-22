هازارد: تسببت في إحباط ساري؟ وكونتي ومورينيو أيضا

12 هدفا و10 تمريرات حاسمة جعلته هدافا للبلوز الموسم الجاري ورغم ذلك يرى البلجيكي أنه لم يستطع ملاقاة توقعات مدربيه.

إدين هازارد يعترف: أحبطت ساري وكونتي ومورينيو.

صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أجرت مقابلة مع اللاعب، وعند سؤاله "هل تسببت في إحباط مدربك السابق أنطونيو كونتي؟" جاءت إجابته صريحة وواضحة.

وقال: "لم أحبط كونتي فقط، في مسيرتي أحبطت جميع مدربيني، والآن أنا أحبط (ماوريسيو) ساري مثلما أحبطت (جوزيه) مورينيو من قبل".

وأوضح "الجميع يؤمن بأني قادر على تسجيل المزيد من الأهداف، وأني قادر على التحرك هنا وهناك، ولهذا أحبط العديد من المدربين، وسوف أفعل في المستقبل أيضا".

والبلجيكي لا يرغب في مقارنة نفسه بالثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إذ أضاف "ربما لا أكون واحدا من أفضل لاعبي العالم لأن الأمر يتعلق بالأهداف والتمريرات والبطولات وأنا يوما لم أكن كذلك".

وأتم "في كرة القدم هناك العديد من اللاعبين الذي يلعبون من أجل المتعة فقط وأنا واحد منهم".

هازارد انتقل إلى صفوف تشيلسي في 2012 قادما من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون يورو ويستمر عقده حتى 2020 وسط تقارير عدة ورغبة من اللاعب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وشارك صاحب الـ28 عاما في 28 مباراة مع البلوز خلال الموسم الجاري وسجل خلالها 12 هدفا وصنع 10.

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