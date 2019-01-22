مباريات يغيب عنها أزارو وسليمان مع الأهلي.. 8 مواجهات للمغربي ووليد يصل للعاشرة

لعنة الإصابات مازالت تُقيد الأهلي وتحد من اختياراته في المعتركات المقبلة. الوليدان أزارو وسليمان سيغيبان عن الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كشف عن غياب سليمان لمدة 5 أسابيع أما أزارو فلن يشارك لمدة 4 أسابيع (طالع التفاصيل).

وخلال تلك الفترة سيلعب الأهلي ما يزيد عن 8 مباريات، أغلبها في مسابقة الدوري، ومباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام سيمبا التنزاني.

أزارو وسليمان سيغيبان عن 8 مباريات للأهلي، وستمدد فترة غياب الأخير لمباراتين إضافيتين، ما يعني أن وليد سليمان قد لا يلحق بمواجهة بيراميدز في الدوري يوم 28 فبراير.

المباريات التي سيغيب عنها الثنائي هي: مصر للمقاصة يوم 24 يناير، وادي دجلة يوم 28 يناير، مواجهتا سيمبا يومي 1 و12 فبراير، إنبي 5 فبراير، الحرس 8 فبراير، الإنتاج 16 فبراير، الداخلية 20 فبراير.

إضافة إلى مباراتي الجونة يوم 24 من ذات الشهر وبيراميدز يوم 28، التي قد لا يتواجد فيهما سليمان نظرة لمدة غيابه التي ستمدد أسبوعا إضافية مقارنة بأزارو.

تلك المواعيد المبدئية للمباريات والتي لم يمسها التأجيل بعد، وفي حالة التأجيل قد يقل عدد تلك المباريات.

وتعرض سليمان، لجزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع في رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة في الغضروف لا تحتاج إلى تدخل جراحي في تعادل الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض وليد سليمان 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي وسجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

أما أزارو فيعاني من إصابة في العضلة الضامة، وشارك في 11 مباراة كذلك وسجل هدفين وصنع مثلهما.

الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر، و11 نقطة عن بيراميدز الثاني الذي لعب 19 مباراة، و3 نقاط عن مصر للمقاصة الثالث صاحب الـ18 مباراة.

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