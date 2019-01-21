لاعب ليجانيس: تبًا لقد نالوا منا.. أخطاء حكام الفيديو تجعلنا أكثر غضبا

الإثنين، 21 يناير 2019 - 01:48

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة - ليجانيس - الدوري الإسباني

انتقد خوسيه ريسيو لاعب ليجانيس قرارات طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام برشلونة، وشدد أن هدف أصحاب الأرض الثاني لم يكن شرعيا.

برشلونة خرج فائزا بصعوبة على ضيفه ليجانيس 3-1 في الجولة 20 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

أخبار متعلقة

بوسكيتس: ماذا توجب على سواريز أن يفعل؟ قدمه لن تختفي فجأة بالفيديو – كرة القدم أسهل مع ميسي.. برشلونة يهزم ليجانيس في مباراة معقدة أس: محاولات رونالدو مستمرة لإقناع مارسيلو بالانضمام لـ يوفنتوس زاكيروني: حضرت إلى الإمارات للفوز بكأس آسيا.. وقيرجيزستان منتخب بطابع روسي

وانفجر ريسيو بعد المباراة بسبب هدف سواريز الذي أعطى التقدم لبرشلونة: "أرى أنها كانت مخالفة، وزملائي في الفريق أخبروني بذلك أيضا. تبا، الأمر أكثر قسوة عندما ترتكب تقنية الفيديو والأخطاء. في الماضي كانت الأمور أصعب، ولكن الآن 4 أشخاص يقضون 5 دقائق في مشاهدة اللعبة...".

مضيفا: "لا يهمني إن لمس لويس الكرة أم لم يفعل، إنها لعبة خطرة، لقد التحم مع حارس المرمى. كما أن هناك لقطة أخرى قام فيها سيرجي روبيرتو بارتكاب مخالفة وكان آخر لاعب، ومع ذلك تحصّل على بطاقة صفراء فقط".

وواصل: "لقد تم النيل منا، من الصعب أن نلعب بهذه الصورة. اعتقدت أن استخدام تقنية الفيديو سيكون أفضل، ولكنها تجعنا أكثر غضبا".

وكشف ريسيو عن كواليس حديثه مع دي بورجوس بينجوتشيا حكم المباراة: "الحكم قال لي أنهم أخبروه من غرفة الفيديو أنها التحام خفيف، يشاهدون اللقطة لـ 5 دقائق ولا يستطيعون اتخاذ القرار الصحيح، لقد ارتكبوا عدة أخطاء التي تجعلني أكثر غضبا مع وجود تقنية الفيديو".

واختتم معترفا بدور ليونيل ميسي بعد دخوله بديلا: "ميسي هو من قلب المباراة، تسبب في الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث".

اقرأ أيضا:

رئيس الاتحاد يعلنها: صبري رحيل إلى بيراميدز مقابل أحمد توفيق

أول تعقيب من الأهلي على فيديو حسام البدري " شجعوا بيراميدز ضد الزمالك"

عامر حسين: تقدمت باستقالتي لـ أبو ريدة بسبب ما حدث اليوم.. وانتهت الأزمة

مصدر مقرب من أزارو يجيب لـ في الجول: هل اتفق مع الأهلي على الرحيل

العين لـ في الجول: لم نفاوض كهربا.. وسنقاضي من زور صورة عرضنا لضمه

برشلونة ليجانيس الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاعب ليجانيس: تبًا لقد نالوا منا.. أخطاء حكام الفيديو تجعلنا أكثر غضبا 3 ساعة | أوروبا
بوسكيتس: ماذا توجب على سواريز أن يفعل؟ قدمه لن تختفي فجأة 3 ساعة | أوروبا
صبري رحيل: مفاوضات بيراميدز استغرقت يوما.. وجاهز لمواجهة الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد يعلنها: صبري رحيل إلى بيراميدز مقابل أحمد توفيق 3 ساعة | الدوري المصري
رئيس المصري: إسلام عيسى = 10 ملايين دولار 4 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 21 - 1- 2019 - منتخب اليد يواصل المغامرة.. وقمة آسيوية 4 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك