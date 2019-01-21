لاعب ليجانيس: تبًا لقد نالوا منا.. أخطاء حكام الفيديو تجعلنا أكثر غضبا

انتقد خوسيه ريسيو لاعب ليجانيس قرارات طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام برشلونة، وشدد أن هدف أصحاب الأرض الثاني لم يكن شرعيا.

برشلونة خرج فائزا بصعوبة على ضيفه ليجانيس 3-1 في الجولة 20 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وانفجر ريسيو بعد المباراة بسبب هدف سواريز الذي أعطى التقدم لبرشلونة: "أرى أنها كانت مخالفة، وزملائي في الفريق أخبروني بذلك أيضا. تبا، الأمر أكثر قسوة عندما ترتكب تقنية الفيديو والأخطاء. في الماضي كانت الأمور أصعب، ولكن الآن 4 أشخاص يقضون 5 دقائق في مشاهدة اللعبة...".

مضيفا: "لا يهمني إن لمس لويس الكرة أم لم يفعل، إنها لعبة خطرة، لقد التحم مع حارس المرمى. كما أن هناك لقطة أخرى قام فيها سيرجي روبيرتو بارتكاب مخالفة وكان آخر لاعب، ومع ذلك تحصّل على بطاقة صفراء فقط".

وواصل: "لقد تم النيل منا، من الصعب أن نلعب بهذه الصورة. اعتقدت أن استخدام تقنية الفيديو سيكون أفضل، ولكنها تجعنا أكثر غضبا".

وكشف ريسيو عن كواليس حديثه مع دي بورجوس بينجوتشيا حكم المباراة: "الحكم قال لي أنهم أخبروه من غرفة الفيديو أنها التحام خفيف، يشاهدون اللقطة لـ 5 دقائق ولا يستطيعون اتخاذ القرار الصحيح، لقد ارتكبوا عدة أخطاء التي تجعلني أكثر غضبا مع وجود تقنية الفيديو".

واختتم معترفا بدور ليونيل ميسي بعد دخوله بديلا: "ميسي هو من قلب المباراة، تسبب في الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث".

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