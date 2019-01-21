مواعيد مباريات الإثنين 21-1-2019 وقرعة الكونفدرالية

الإثنين، 21 يناير 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

الكونفدرالية الإفريقية

بعدد قليل من المباريات، لم يفقد يوم الإثنين 21 يناير 2019 أهميته بشكل كامل، مع وجود بعض المواجهات التي تستحق المتابعة. وأيضا قرعة دور المجموعات للكونفدرالية.

Filgoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة والمعلقين.

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في تمام الساعة 12 ظهرا تنطلق قرعة الكونفدرالية التي يتعرف فيها الزمالك على منافسيه وتنقل القرعة قناتي أون سبورت وبي إن سبورتس.

ويواصل منتخب مصر مغامرته في كأس العالم 2019 لكرة اليد، ويخوض ثاني مبارياته في الدور الرئيسي، أمام الدنمارك صاحبة الأرض هذه المرة، في تمام التاسعة والنصف مساء. تُنقل المباراة عبر نايل سبورت، ويعلق عليها خالد خيري.

وفي كأس آسيا 2019، يصطدم المنتخب السعودي بغريمه الياباني في كلاسيكو قاري وتكرار لنهائي نسختي 1992 و2000. مباراة دور الـ 16 تقام في الواحدة ظهرا، وتُنقل عبر beIN MAX 1، ويعلّق عليها رؤوف خليف.

كما تواجه الإمارات صاحبة الأرض نظيرتها قيرجيزستان في السابعة مساء، وتُنقل كذلك عبر beIN MAX 1، ويعلّق عليها حسن العيدروس.

وفي الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس حامل اللقب آخر 7 مواسم أولى مبارياتها بعد التتويج بكأس السوبر، عندما يستقبل كييفو فيرونا في التاسعة والنصف مساء. تُنقَل عبر beIN Sports 4، ويعلّق عليها محمد بركات.

وفي الدوري التركي يقود محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه قاسم باشا في مواجهة ريز سبور، في تمام السابعة مساء.

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