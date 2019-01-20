مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-1-2019 والقنوات الناقلة.. مصر لليد وآسيا وإفريقيا

أحد كروي مثير جديد ينتظرنا. منتخب مصر في المونديال. دور الـ 16 من كأس آسيا. استكمال مباريات الكونفدرالية الإفريقية. واستمرار الدوريات الأوروبية الكبرى.

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منتخب مصر لكرة اليد يواجه نظيره منتخب النرويج في التاسعة مساءً على قناة النيل للرياضة.

في إنجلترا، يحل مانشستر سيتي ضيفا على هدرسفيلد في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

ثم يلعب توتنام أمام فولام على ملعب الأخير في السادسة مساءً على نفس القناة.

في إسبانيا، سيلعب برشلونة أمام ديبورتيفو ليجانيس في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

وينطلق دور الـ 16 من كأس آسيا. منتخب الأردن يواجه فيتنام في الواحدة ظهرا على بي إن ماكس 1 ثم تايلاند أمام الصين في الرابعة على نفس القناة.

ويلعب منتخب إيران أمام عمان في السابعة مساءً على بي إن ماكس 1 أيضا.

في إيطاليا، سنكون على موعد مع قمة نابولي ولاتسيو في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وتستكمل مباريات دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية، أبرزهم الصفاقسي ضد فيبرس الأوغندي في السابعة مساءً ونصر حسين داي الجزائري أمام أهلي بنغازي الليبي في السادسة مساءً والرجاء المغربي أمام إفريقيا ستارز في نفس الموعد.

وتبث مباريات الكونفدرالية على القنوات المحلية لأًصحاب الأرض في المباريات.

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