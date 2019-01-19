إيمري بعد الفوز على تشيلسي: نريد تلك العقلية دائما.. وسأكون سعيدا إذا تعاقدنا مع صفقة جديدة

السبت، 19 يناير 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - تشيلسي

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عقب انتصار فريقه في الدربي أمام تشيلسي، مشيدا بعقلية لاعبيه.

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق ألكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني وسط سيطرة وأفضلية كبيرة للمدفعجية.

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وقال إيمري: "لقد بدأنا المباراة بقوة مع ضغط عال على أعلى مستوى".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "عقليتنا كانت جيدة اليوم والجماهير ساعدتنا كثيرة. نحن نريد مثل تلك العقلية ومثل هذا الأداء دائما".

وواصل "الكل قدم أداءً جيدا جدا. في الشوط الأول لعبنا بضغط عال وبسرعة كبيرة وكنا نسترجع الكرة سريعا. في اليوم الثاني الأمور اختلفت وتراجعنا للدفاع وظهرنا بشكل جيد".

وتابع "دافعنا بالطريقة التي نريدها والخروج بشباك نظيفة يعد أمرا هاما للغاية".

وتطرق إيمري للحديث عن إصابة هيكتور بيليرين "سننتظر ونرى. إصابة بيليرين في الركبة. الانطباع الأول ليس جيدا".

هل يتعاقد أرسنال مع بديل لـ بيليرين بعد إصابته؟ يُجيب إيمري "لدينا نيلس وكذلك ليشتستاينر وجينكنسون".

ورفض إيمري إعطاء أي تفاصيل جديدة بخصوص التعاقد مع دينيس سواريز، مكتفيا بـ "النادي يعمل. لا أريد الحديث عن أي تفاصيل ولكنني أعرف جيدا أن النادي يعمل".

وأشار "أعلم جيدا أن الأمور صعبة ولكنني سأكون سعيدا إذا نجحنا في التعاقد مع صفقة جديدة. أنا أنتظر ذلك".

انتصار أرسنال أوصل الفريق إلى النقطة 44 بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47.

فوز المدفعجية أشعل تماما الصراع الرباعي على المركز الثالث والرابع.

توتنام في المركز الثالث برصيد 48 نقطة مع مباراة متبقية. تشيلسي 48 نقطة. أرسنال ومانشستر يونايتد 44 نقطة.

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