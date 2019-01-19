مورينيو يعترف: نعم اختبأت في سلة الملابس.. كدت أن أموت

السبت، 19 يناير 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

اعترف جوزيه مورينيو، بمخالفته قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ودخوله غرفة خلع ملابس فريقه ذات مرة مختبئا في سلة ملابس.

"الاستثنائي" حل ضيفا على محطة "بي إن سبورتس" لتحليل مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وسُئل عن أمر يحتاج إلى كثير من الصراحة في إجابته.

مورينيو تلقى سؤالا من المقدّم ريتشارد كيز: "هل كنت حقا في سلة الملابس؟"

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ليجيب دون تردد: "نعم".

الأمر الذي أثار الضحك بين الحاضرين في الاستوديو، وهم أندي كول وأندي جراي بالإضافة إلى كيز.

ليسأله كيز: "من كان صاحب الفكرة؟"

مورينيو أجاب: "لا أذكر من صاحب الفكرة، ولكني أتذكر الشيء الأهم، أنها كانت مباراة بين تشيلسي وبايرن ميونيخ، مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، وأنا في حاجة ماسة للتواجد مع لاعبيني، وقد فعلتها".

لاحقا عاد مورينيو ليروي تفاصيل الواقعة الكوميدية: "دعوني أروي القصة، ذهبت مبكرا، منذ منتصف اليوم، والمباراة كانت في السابعة مساء، وأنا رغبت في أن أكون داخل غرفة خلع الملابس عندما يصل اللاعبون، ولذا ذهبت هناك حتى لا يراني أحد".

وأضاف: "المشكلة كانت في كيفية مغادرتي بعد المباراة، وستيورات بانيستر عامل الغرف في نادي تشيلسي، ذلك الرجل النحيل، وضعني في السلة التي كانت من النوع الصلب، تواجدت داخل هذه السلة مع فتحة صغيرة حتى أتمكن من التنفُس".

مختتما: "ولكن عندما اصطحب ستيورات السلة خارج غرفة خلع الملابس، لاحظ وجود رجال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كانوا يبحثون عني بعد أن سمعوا بوجودي، وهنا قام ستيورات بإغلاق الفتحة الصغيرة، وأنا لم أتمكن من التنفس، وعندما فتح الغطاء، كنت أحتضر".

تشيلسي فاز في هذه المباراة بربع نهائي دوري الأبطال 2005 بنتيجة 4-2، ولذا يبدو أن الأمر كان يستحق العناء حقا.

سؤال مقدّم بي إن سبورتس نتج عن مذكرات البرتغالي "مانيتشي" لاعب بورتو وتشيلسي السابق تحت قيادة مورينيو، والذي ذكر فيها مؤخرا أن مورينيو نفّذ تلك الحيلة، ولكن أثناء قيادته لـ بورتو ليس تشيلسي.

مانيتشي قال: "في الموسم الثاني لـ مورينيو مع بورتو، مُنع من إعطائنا التعليمات بين الشوطين أمام بوافيشتا".

مضيفا: "كنا جميعا في غرفة الملابس، وفجأة ظهرت سلة ملابس متسخة في منتصف الغرفة، وفي وسط الملابس كان مورينيو".

مختتما: "لقد أخفى نفسه ليستطيع دخول غرفة خلع الملابس ويمنحنا التعليمات".

وهذا يثبت أن مورينيو نفّذ حيلته مرتين -على الأقل- في مسيرته التدريبية، كانت فكرته الشخصية إذا.

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