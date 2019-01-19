مونديال اليد - السويد والدنمارك تفوزان وتضعفان فرصة مصر في بلوغ المربع الذهبي

نجح منتخبا السويد والدنمارك في الفوز بأولى مبارياتهما في الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد مما أضعف فرصة منتخب مصر في التأهل للمربع الذهبي.

تغلب منتخب السويد على تونس بنتيجة 35-23 في مباراة تفوق فيها أحفاد الفايكينج من البداية إذ أنهوا الشوط الأول لصالحهم 19-14.

أما منتخب الدنمارك فنجح في حصد نقاط المباراة من المجر بعد الفوز بنتيجة 25-22، وهدأ اللقاء في الشوط الثاني بعد ضمان الدنمارك الفوز إذ انتهى الشوط الأول 15-10 لصالح الأخيرة.

وبذلك يرتفع رصيد الفريقين إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

ويلعب المنتخب المصري في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة أمام النرويج في ختام الجولة الأولى من ذلك الدور.

وتأهل الفراعنة للدور الثاني برصيد نقطة واحدة وتضائلت فرصتهم في التأهل للمربع الذهبي لأن أقصى رصيد من النقاط يستطيعون بلوغه هو 7.

ويسعى المنتخب المصري للدخول ضمن قائمة أفضل 8 فرق على مستوى العالم التي غاب عنها منذ 2001.

أما منتخب النرويج فيسعى لمواصلة اللحاق بالثنائي المتصدر لحجز مكان في المربع الذهبي.