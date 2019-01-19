ساري ينفجر في مؤتمر "إيطالي" ناري: عقلية لاعبي تشيلسي لا تناسب كرة القدم

السبت، 19 يناير 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - تشيلسي

انفجر ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي عقب خسارة فريقه أمام أرسنال، متهما لاعبيه بـ"لا يمتلكون العقلية المناسبة".

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق ألكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني وسط سيطرة وأفضلية كبيرة للمدفعجية.

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ساري بدأ مؤتمره الصحفي عقب المباراة بالحديث باللغة الإيطالية وليس الإنجليزية، قائلا: "أُفضل اليوم أن أتحدث بالإيطالية لأنني أريد إيصال رسائل واضحة للاعبين. أريد أن تكون تلك الرسائل واضحة للغاية وأخشى أنه قد لا تصل بهذا الشكل إذا تحدثت باللغة الإنجليزية".

قبل أن يبدأ الانفجار.

وقال ساري: "أنا غاضب جدا جدا جدا. الهزيمة كانت بسبب عقليتنا".

وأوضح "أرسنال كان أكثر إصرارا وعزيمة وقتالية في المباراة. لا يمكنني أن أقبل ما حدث أبدا. ما حدث اليوم يشبه ما حدث أمام توتنام (خسارة تشيلسي 3-0)".

وواصل "تحدثت مع اللاعبين عقب لقاء توتنام واعتقدت أنني حللت الأزمة ولكن هذا لم يحدث".

وأشار "لا أريد الحديث عن أي أمور تكتيكية في المباراة. من الصعب للغاية تحفيز تلك المجموعة من اللاعبين".

وتابع "عقلية لاعبي تشيلسي لا تناسب المستوى العال من كرة القدم. تلك المجموعة لا تمتلك العقلية الشرسة. لا تُظهر الرغبة في الفوز بشكل دائم".

وكرر "لا نحتاج للحديث عن الأمور التكتيكية في المباراة. هناك فريق كان يقاتل ويرغب في الفوز، وآخر لا".

وأكمل حديثه قائلا: "تغيير عقلية اللاعبين يحتاج لوقت طويل. هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لي. ربما يتغير الأمر بمجيئ لاعب كبير ذو شخصية كبيرة في غرف خلع الملابس، ربما يساعدنا ذلك".

انتصار أرسنال أوصل الفريق إلى النقطة 44 بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47.

فوز المدفعجية أشعل تماما الصراع الرباعي على المركز الثالث والرابع.

توتنام في المركز الثالث برصيد 48 نقطة مع مباراة متبقية. تشيلسي 48 نقطة. أرسنال ومانشستر يونايتد 44 نقطة.

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