كوسيلني: أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة.. مستمرون في السباق

تحدث لوران كوسيلني قائد أرسنال عقب انتصار فريقه في الدربي أمام تشيلسي مشددا على أهمية الانتصار الذي يعتبره بـ"6 نقاط".

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق ألكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني.

وقال كوسيلني: "احتجنا الانتصار بشدة اليوم أمام تشيلسي. ارتكبنا خطأ أمام وست هام الأسبوع الماضي وخسرنا واليوم المباراة كانت بـ 6 نقاط".

وأضاف في تصريحاته مع BT "إذا كنا خسرنا لابتعدنا بـ 9 نقاط عن تشيلسي ولكننا الآن انتصرنا وأصبحنا قريبين منهم".

وواصل "نحن مستمرون في سباق المراكز الأربعة الأولى. اليوم الكل قدم أداءً جيدا جدا".

وأكمل حديثه قائلا: "أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة. ومن الرائع أن نلعب بهذا الشكل لأن الانتصار في كرة القدم ليس بالأمر السهل".

وتابع "سعيد للغاية بالتسجيل لأنني ساعدت الفريق. وعندما نتحدث عن الخروج بشباك نظيفة فهنا لا نتحدث عن المدافعين فقط بل الفريق ككل".

وأتم "اليوم أظهرنا أننا نلعب كمجموعة واحدة. أداء الهجوم كان جيدا جدا مثل الدفاع والكل ساعد الفريق".

انتصار أرسنال أوصل الفريق إلى النقطة 44 بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47.

فوز المدفعجية أشعل تماما الصراع الرباعي على المركز الثالث والرابع.

توتنام في المركز الثالث برصيد 48 نقطة مع مباراة متبقية. تشيلسي 48 نقطة. أرسنال ومانشستر يونايتد 44 نقطة.

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