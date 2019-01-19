بالفيديو – صلاح 50.. فخر العرب يصنع التاريخ

السبت، 19 يناير 2019 - 18:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدف ثان له، وثالث لليفربول، ضد كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

صلاح استغل خطأ جوليان سبيروني حارس بالاس في التعامل مع عرضية جيمس ميلنر، ليتابع الكرة داخل الشباك محرزا تقدم ليفربول 3-2.

الهدف هو رقم 50 لـ صلاح (48 مع ليفربول، 2 مع تشيلسي) في الدوري الإنجليزي، حيث احتاج 72 مباراة للوصول إلى هذا الرقم التاريخي الذي لم يسبقه له أي عربي أو إفريقي من ناحية السرعة في تسجيل هذا الرقم التهديفي.

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فأسرع لاعب وصل لهدفه الـ50 في الدوري الإنجليزي هو أندي كول بقميص نيوكاسل عام 1995 بعد 65 مباراة فقط، والثاني كان آلان شيرار بقميص بلاكبيرن عام 1994 خلال 66 مباراة.

رود فان نيستلروي أحرز هدفه الـ50 في المسابقة بقميص مانشستر يونايتد عام 2003 بعد 68 مباراة.

ويلعب صلاح مباراته رقم 72 في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، وهو عدد المباريات الذي وصل فيه فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق لهدفه رقم 50 عام 2009.

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