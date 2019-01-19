أرقام في الجول توضح.. لماذا سيكون نيدفيد من لاعبي لاسارتي المفضلين

السبت، 19 يناير 2019 - 13:13

كتب : فادي أشرف

كريم نيدفيد - الأهلي - شبيبة الساورة - رمضان صبحي - وليد سليمان - من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

في مباراتين من أصل 4 مباريات قاد فيهم الأوروجوياني مارتين لاسارتي الأهلي، ساهم كريم وليد "نيدفيد" بهدف في كل مباراة.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

هذه الإحصائية ليست السبب في دخول نيدفيد الوشيك لقائمة اللاعبين المفضلين لـ لاسارتي.

المدرب اللاتيني بدأ مباراة شبيبة الساورة الجزائري – الأولى له خارج الديار – بطريقة 4-3-3. وبالنظر لقوة المنافس الذي يعد الحلقة الأضعف في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، من المتوقع أن تكون تلك طريقة لاسارتي في مباريات خارج الأرض.

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من بين ثلاثي وسط ملعب الأهلي، المكون من عمرو السولية وإسلام محارب ونيدفيد، صاحب الـ21 عاما كان الأكثر تمريرا للأمام.

نيدفيد مرر 12 مرة للأمام، في مقابل 9 مرات للسولية و6 فقط لإسلام محارب.

بمقارنة خصائص الثلاثي، توقع المتابعون أن تكون الأدوار الهجومية من نصيب محارب – الجناح في الأساس – ولكن تلك التكليفات كانت من نصيب نيدفيد.

من أصل 4 محاولات للأهلي على مرمى الساورة، كان لنيدفيد محاولتان. انفراد تام أهدره بعد تحرك ممتاز بعد بينية ناصر ماهر، وهدف التعادل برأسية بعد عرضية محمد هاني.

نيدفيد أخطأ في 5 تمريرات قصيرة من أصل 37، بنسبة نجاح 86.5%.

أما التمريرات الطولية، فأتقنها نيدفيد في محاولتين بنسبة 100%.

في الوقت نفسه، استرجع نيدفيد الكرة للأهلي 6 مرات، في مقابل 8 مرات للسولية المكلف بالأدوار الدفاعية و5 مرات فقط لإسلام محارب.

نشاط نيدفيد كان سببا في ظهوره كثيرا في مختلف أرجاء الملعب، سواء دفاعيا أو هجوميا.

من المنطقي في كرة القدم أن يكون هناك لاعبا يركض بين منطقتي الجزاء عند اللعب بطريقة 4-3-3، لتزويد الفريق بالكثافة الهجومية وفي نفس الوقت خلق الكثافة الدفاعية التي من أجلها اختار المدرب تلك الطريقة بالأساس.

نيدفيد قدم أدوار اللاعب Box to Box بنجاح ضد الساورة، الأمر الذي قد يجعله ورقة لاسارتي الرابحة في المباريات التي يحتاج فيها تأمينا دفاعيا واللعب على تسجيل هدف وحيد.

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